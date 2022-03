“Acqua e Sale”: alla Sala Luttazzi la serata omaggio a Mina e Celentano

Sabato 5 marzo alle 20:30 alla Sala Luttazzi ( Porto Vecchio - Magazzino 26), torna "Acqua e sale", il magnifico spettacolo di Good Vibrations sulle canzoni di due miti della musica italiana: Mina e Celentano. Ingresso con green pass rafforzato e mascherina Ffp2

Adriano Celentano e Mina, la coppia d’oro della canzone italiana, «hanno, insieme, rivoluzionato la canzone italiana alla fine degli anni 50, muovendosi sull’onda del nascente rock’n’roll, conquistando negli anni 60 e 70 i rispettivi scettri di re e regina del nostro pop» (scrive Ernesto Assante su La Repubblica). “Il molleggiato” e “la tigre di Cremona” nelle loro carriere si sono incrociati e hanno collaborato spesso ma il primo disco assieme arriva solo nel 1998 e contiene una canzone destinata a diventare uno standard del pop italiano, “Acqua e sale” (disco d’oro nel 2017). Il successivo disco assieme è arrivato dopo ben diciotto anni, “Le migliori” del 2016, e ha ottenuto uno straordinario successo, con il record di vendite e l’assegnazione di cinque dischi di platino.

Avvicinarsi al repertorio di mostri sacri non è mai semplice, ma la formazione triestina lo fa con rispetto e grande passione, in uno spettacolo studiato nei minimi dettagli: nulla è lasciato al caso, dagli arrangiamenti curatissimi alle dinamiche e scenografie, fino alle videoproiezioni, ai costumi di scena e il trucco.

Il progetto

Il progetto nasce nel 2017 a Trieste, città nella quale stanno prendendo vita molti spettacoli affermatisi poi anche a livello nazionale, da un idea di Flavio Furian (abile imitatore che nei suoi show ha sempre inserito una sua versione del molleggiato) e la dotatissima cantante Ornella Serafini i quali decidono di mettere in scena uno spettacolo che omaggi la coppia d’oro della musica italiana trovando la disponibilità e la competenza di musicisti già conosciuti per altri progetti, che possano garantire un livello qualitativo molto alto, come queste canzoni meritano. Lo spettacolo nel corso degli anni ha sostenuto vari tour teatrali e tour estivi nelle piazze toccando anche nazioni estere come Austria, Slovenia, Croazia e Montenegro.

Brani senza tempo come “Brava”, “L’emozione non ha voce”, “Azzurro”, “Acqua e Sale”, “Il Tuo bacio è come un rock”, “Il Ragazzo della Via Gluck”, "Grande Grande Grande" dimostrano di far parte del dna di tutti gli ascoltatori e non smettono mai di emozionare e coinvolgere.

La band

Voce: Ornella Serafini (cantante, attrice, autrice e conduttrice RAI, conta collaborazioni con: Mogol, Giuseppe Tornatore, Paolo Rumiz…)

Voce: Flavio Furian (comico, imitatore, cabarettista; partecipazioni a programmi RAI, Fininvest, LA7; collaborazioni con Fichi d’India, Paolo Migone, Turbolenti…)

Tastiere: Marco Ballaben (pianista, tastierista, arrangiatore; con La Witz Orchestra ha partecipato a programmi RAI, Canale 5 e Telecapodistria)

Chitarre: Francesco Zanin (Bitter Sweet, Enrico Nadai)

Basso: Alessandro Leonzini (Collaborazioni con Al Castellana/ Lademoto Records, Robben Ford, Paul Gilbert, Ghemon…)

Batteria: Paolo Muscovi (ha suonato con Ron, Enrico Ruggeri, Neffa, Nina Zilli, Stef Burns, Fausto Leali, Arisa, Ornella Vanoni ...)

Violino, cori: Giovanna Rados (Swing Deal)