Ad Hangar Teatri torna Jubilee, la serata all'insegna della condivisione

TRIESTE - La Stagione delle Piume di Hangar Teatri ricomincia dopo una breve pausa natalizia con Jubilee. Appuntamento a domenica 7 gennaio alle ore 17.00 presso il teatro di via Luigi Pecenco 10. Jubilee è una serata all’insegna dello scambio e della condivisione, dove chiunque è invitato a portare sul palcoscenico un piccolo pezzo di sé e della propria arte, sia essa il teatro, la musica, la poesia, il canto, la danza. Chiunque sia affascinato da questa proposta può presentarsi come solista, in coppia, o anche in gruppo.

Naturalmente, per esibirsi c’è bisogno di un pubblico, quindi sono ben accetti anche tutti coloro che vogliano solo curiosare e fare da spettatori, lasciandosi ugualmente trasportare dall’ondata di stimoli che inevitabilmente si innalzerà. A differenza degli amatissimi appuntamenti di NottiGround, il Jubilee non sarà guidato da un tema principale, proprio per incoraggiare e ricordare a tutti l’estrema libertà che caratterizza questo genere di evento. Ai partecipanti viene chiesto di rispettare una sola regola, che riguarda la durata del pezzo proposto: essa non potrà superare i 7 minuti, questo per permettere al maggior numero di appassionati di esprimersi. L’evento è infatti a esaurimento posti, per un massimo di 15 partecipanti e le iscrizioni sono aperte fino a 15 minuti prima dell'inizio del Jubilee. Ingresso gratuito. La Stagione delle Piume è organizzata dal Teatro degli Sterpi, grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia. Evento realizzato nell’ambito del progetto Hangar Teatri Experience sostenuto da Creative Living Lab - Edizione 5, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.