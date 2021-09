Aikido open week 2021, tutte le informazioni utili

Aikido Open Week(s) è l’evento che ti consentirà di provare gratuitamente e senza impegno l’Aikido Tradizionale di Iwama - Dent? Iwama Ryu Aikido promosso a Trieste dall’Iwama Budo Kai a.s.d. negli orari delle normali sedute di pratica e nelle due sedi di allenamento: rispettivamente in zona San Giusto (Olimpic Club) e a San Giovanni (Kokorozashi dojo).



Il corso di Aikido Tradizionale è diretto dal maestro Enrico Neami, 4° dan Dent? Iwama Ryu, tecnico certificato CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).



I keiko (sedute di pratica) hanno luogo ogni lunedì e venerdì dalle 20.00 alle 21.30 nella sala dell’Olimpic Club di via Pacinotti 2/a e ogni mercoledì dalle 21.00 alle 22.00 nel dojo Kokorozashi in Strada di Guardiella 40/1: scegli una delle due settimane dell’evento (20-26 settembre o 4-10 ottobre) e, tra i tre keiko che la compongono (lun 20-21.30, mer 21-22, ven 20-21.30), frequentarne due gratuitamente e senza impegno per provare la Via tradizionale dell’Armonizzazione delle Energie e valutare, quindi, se chiedere di essere ammessa/o alle lezioni regolari o meno.



Per poter aderire all’iniziativa è sufficiente compilare l’apposito form onlinee presentarsi nelle giornate scelte nel relativo dojo muniti di abiti comodi, mascherina personale, borsa ove racchiudere gli abiti e le scarpe che non si utilizzano per la pratica e greenpass in corso di validità (fintanto che la normativa nazionale lo impone).



All’ingresso del dojo verrà rilevata la temperatura corporea e sarà necessario compilare un registro presenza temporaneo di presenza che verrà conservato dall’associazione sportiva dilettantistica Iwama Budo Kai per 14 giorni, come da prescrizioni antipandemiche vigenti.



Il programma delle sedute di pratica dell’Aikido Open Week(s) 2021 presenterà naturalmente una panoramica basicamente introduttiva all’Aikido Tradizionale.



Info, dettagli e prenotazioni su https://www.iwamabudokai.net/2021/09/16/aikido-open-week-s-2021/

