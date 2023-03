"Mimose sul tatami", le lezioni gratuite per iniziare con l'aikido

Mimose sul Tatami 2023 è un ciclo di lezioni introduttive all'Aikido Tradizionale aperto alle donne e ragazze di Trieste in occasione del mese di marzo, in concomitanza con la giornata internazionale dei diritti della Donna. Per ogni venerdì del mese di marzo tutte le triestine di ogni età potranno frequentare liberamente il dojo per avvicinarsi e conoscere l’Aikido che, è un’efficace disciplina marziale giapponese che prevede tecniche di difesa a mani nude e da attacchi armati anche multipli e che si basa sull’armonizzazione delle energie proprie con quelle dell’aggressore al fine di consentire una difesa efficiente ed immediata anche da parte di persone fisicamente svantaggiate per peso o forza fisica. Le lezioni si svolgeranno dalle 19 alle 20 nella palestra dell’Olimpic Club a San Giusto e l’unico obbligo per le interessate sarà coprire la quota assicurativa. Al termine dell’iniziativa ciascuna partecipante riceverà un certificato di frequenza e sarà libera di scegliere se proseguire nello studio iscrivendosi ai corsi regolari o lasciare il gruppo.

Similmente all’analoga iniziativa dello scorso anno ‘Io mi difendo da sola 2022’, non si tratta di un corso di difesa personale femminile ma di un ciclo di lezioni dedicato a coloro che intendano conoscere di più sull’antica e nobile arte dell’Aikido; nel corso del mese le iscritte avranno anche l’opportunità di accedere ad alcune delle sessioni del corso regolare per confrontarsi con i praticanti più esperti e poter toccare con mano la vita in un dojo tradizionale. Informazioni e dettagli sono disponibili sul sito dell’associazione www.iwamabudokai.net oppure sui canali social @iwamabudokai o, ancora, contattando anche via whatsapp il numero 366-2950652 e cliccando al questo link.