Al giardino di 517 San Vito una giornata della solidarietà tra mostre e laboratori

Sabato 27 agosto, nell' incantevole cornice del giardino di 517 San Vito in via San Michele 39, l'associazione Pic Knit Art Cafè Aps offre alla città una giornata all'insegna del colore, della creatività e della solidarietà.

L'idea nasce dal desiderio di esporre nuovamente al pubblico l'installazione tessile d'arte iperbolica collettiva realizzata dall’associazione Pic Knit Art Cafè per Esof 2020 ed ispirata al lavoro della matematica professoressa Daina Taimina (Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes) della Cornell University. Si tratta di un’opera artistica collettiva, alla quale hanno contribuito artiste e creative da tutta Italia, realizzata con la tecnica dell’uncinetto iperbolico, con l'intento di far comprendere e sperimentare tattilmente concetti geometrici astratti e giocare con le successioni matematiche. La realizzazione di forme complesse come appunto - pseudosfere, curve iperboliche,superfici elicoidali- attraverso il solo utilizzo di un filo, predispone in modo spontaneo alla creazione di forme simili a quelle presenti in natura, come alghe, coralli, fiori o elementi vegetali. Forme di grande bellezza, sovradimensionate e riprodotte con colori sgargianti, vestiranno il giardino che le ospiterà, creando un inedito paesaggio iperbolico, di grande impatto estetico ed emotivo.

L’esposizione degli arazzi nei colori dell’arcobaleno sarà accompagnata dai quadri di Paolinarte e da laboratori - lezioni a tema “ colore” (a partecipazione libera.) Non mancheranno momenti di approfondimento scientifico sul tema "matematica tattile" ed esperienze di attività motoria creativa.

L’evento, in programma dalle 10 alle 19, ha lo scopo di sensibilizzare, far conoscere e raccogliere fondi pro AIAS Trieste, associazione che si occupa di disabilità da più di 60 anni e che in tale occasione esporrà alcune opere del progetto “Il Cosplay come spazio inclusivo”. Tutte le lezioni ed i laboratori sono ad ingresso libero, senza limiti di età e prenotazione. Sono gradite le offerte.

Per informazioni: picknitartcafe@gmail.com COME ARRIVARE: https://maps.app.goo.gl/QK9UccDfaCyL3wXw8