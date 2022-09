Al Palmanova Village showcooking con chef Aquila, vincitore di Masterchef 10

Una domenica dedicata al gusto, alla cucina e a uno dei talent più amati della televisione: il 25 settembre dalle 12, il Palmanova Village ospiterà Francesco Aquila, il vincitore della decima edizione di Masterchef Italia. Aquila coinvolgerà il pubblico in un live cooking: nella cucina perfettamente attrezzata per l’occasione, preparerà due piatti spiegando le ricette passo per passo, raccontando curiosità e dando consigli utili agli appassionati dei fornelli.

Spazio ovviamente alla degustazione: i visitatori della destinazione dello shopping friulana potranno assaggiare gratuitamente entrambe le creazioni dello chef, il cannolo estivo e lo gnocco di settembre. In più, al termine dello show cooking, Francesco Aquila sarà disponibile per incontrare il pubblico, firmare autografi e scattare una fotografia insieme.

Francesco Aquila - “Aquila“, così come lo chiamavano i giudici di “Masterchef Italia 10” per distinguerlo da un altro Francesco in gara, ha conquistato tutti per il suo carattere e la sua simpatia. Il suo libro di ricette, pubblicato in seguito alla vittoria della 10^ edizione con il titolo “My Way! Zio Bricco, che ricette“, è già alla terza ristampa a conferma di quanto lui sia stato uno tra i personaggi più amati dal pubblico. Non solo: ha anche avuto modo di mettersi alla prova con un programma tutto suo, “Il volo dell’Aquila“, trasmesso su Discovery Food Network, dove si dilettava in piatti di ogni genere