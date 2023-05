In piazza Ponterosso torna “Trieste Crocevia di culture”

TRIESTE - Da domani, 27 maggio (apertura ufficiale alle 11 in piazza Ponterosso), fino al 4 giugno, torna in città " Trieste Crocevia di Culture", evento turistico-culturale che si propone di evidenziare l'eterogeneità che da sempre contraddistingue la città, vera e propria intersezione di genti, folklore e religioni. Questa dodicesima edizione, organizzata da Altamarea Eventi in collaborazione con il Comune di Trieste e con l'aggiunta, per la prima volta quest’anno, dell‘Agenzia Viaggi Mittelnet, proporrà visite guidate, spettacoli folkloristici, mostre, laboratori culturali, degustazioni di cibi tradizionali e una mostra mercato.

Trieste è da sempre un crocevia di lingue, civiltà, culture e religioni. Ecco ciò che la rassegna intende celebrare e far scoprire attraverso l’attiva partecipazione delle Comunità etnico-religiose di Trieste. Saranno quindi nove giorni intensi dedicati all'amicizia tra i popoli, un tributo alle varie specificità culturali delle diverse Comunità che compongono la città.

Sono previste anche quest'anno numerose visite guidate ai cimiteri monumentali che tanto successo hanno riscosso nelle passate edizioni e sono in programma anche visite guidate a prestigiosi edifici e ville cittadine, storiche dimore di importanti famiglie triestine protagoniste della vita sociale, economica e culturale della città. Novità dell'edizione 2023 saranno le visite al Porto Vecchio e in particolare alla Centrale Idrodinamica e alla Sottostazione elettrica a cura di Zeno Saracino e Umberto Fracasso svolte in collaborazione con Mittelnet Agenzia Viaggi di Trieste, una camminata sul tema della Trieste scientifica e una visita alla casa d'artista, lo "Studio Psacaropulo". Ulteriore novità dell’edizione di quest’anno, sono la Mostra di pittura "Donna e Mithos" e il Laboratorio di cultura a cura della Comunità Greca di Trieste presso la Sala Xenia di Riva Tre Novembre. Ma non mancheranno infinele proposte culinarie e le cucine tipiche, che compongono da secoli il variegato mosaico multiculturale e plurilingue cittadino.

Con il contributo delle Comunità storiche del territorio gli organizzatori daranno vita anche in questa edizione a tutta una serie di visite guidate ai loro luoghi di culto. Verranno organizzate visite alla Sinagoga e al Museo Ebraico di via del Monte. Visite ulteriori interesseranno la chiesa dedicata alla S.S. Trinità e a San Nicolò della Comunità Greco-Orientale e la chiesa di San Spiridione della Comunità Serba. Il Prof. Luca Bellocchi, nell'ultima domenica di maggio, terrà infine delle visite guidate ai cimiteri Evangelici e Greco/Serbo Ortodossi (per informazioni e prenotazioni scrivere a: lukabloki@gmail.com).

L'Agenzia Mittelnet organizzerà inoltre una visita alla Villa Revoltella e proporrà una camminata sul tema della Trieste scientifica. Infine, Mittelnet proporrà una novità assoluta rappresentata dalla visita alla casa d'artista, lo "Studio Psacaropulo", che offrirà ai visitatori uno spaccato della storia Triestina tra Ottocento e Novecento. Per informazioni e iscrizioni scrivere a: info@mittelnet.com, tel. 040 9896112 – cell. 3934552120. La figura di un altro concittadino illustre, Josef Ressel, inventore dell’elica, sarà tracciata il 2 giugno davanti alla statua che lo raffigura dal Prof. Walter Macovaz.