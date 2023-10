Dalla Persia ai Balcani: l'opera multiforme dei Laibach emoziona il Rossetti

TRIESTE - Dal sapore metallico dell’industrial alla raffinatezza della musica sinfonica, passando per le suggestioni esotiche della musica iraniana. Questo e altro nell’anteprima italiana di “Alamut” dei Laibach, andata in scena al Rossetti nella serata di domenica 15 ottobre. Un gruppo da sempre irriverente e votato alla decostruzione di tutto ciò che è statico e monolitico: totalitarismi, dittature, fanatismi. Non stupisce, quindi, che siano arrivati a decostruire anche il genere musicale di cui sono pionieri. Senza tradirlo, ma arricchendolo. Così, dopo aver ispirato i Rammstein e i Nine Inch Nails, la più importante band della Slovenia affronta con successo il passo “evolutivo” dall’industrial verso la musica contemporanea. Ma non si ferma qui e aggiunge contaminazioni arabeggianti, fisarmoniche balcaniche e incursioni di pura video arte.

Impresa ciclopica, riuscita anche grazie alla collaborazione con i compositori Idin Samimi Mofakham e Nima A. Rowshan della Teheran Symphony Orchestra. Una collaborazione con l’Iran che nasce del libro di Vladimir Bartol a cui l’opera si ispira, e che è riuscito a sbeffeggiare Mussolini in pieno regime fascista nascondendosi dietro all'ambientazione persiana. Una scelta inscritta nel persorso della band che ha sfidato i regimi totalitari, quasi letteralmente. Sono stati infatti la prima band occidentale a esibirsi in Corea del Nord ed erano intenzionati a fare lo stesso a Teheran, portando un concerto incentrato su Alamut. Non è stato possibile a causa della pandemia e del cambio di governo in Iran, ma la collaborazione persiana non si è spenta ed è sfociata in questo grande progetto che vede la RTV Slovenia Symphony Orchestra diretta dal maestro iraniano Navd Gohari. Spiccano su tutto i virtuosismi del gruppo vocale Human Voice Ensemble di Teheran, a cui si aggiunge la potenza del Gallina Vocal Group e l’orchestra di fisarmoniche femminile AccordiOna. Un intervento, quest'ultimo, che rimarca la provenienza geografica del gruppo e, in un contesto di dissonanze, si inserisce alla perfezione nelle atmosfere mediorientali dello spettacolo.

Le proiezioni video di Aka Boji? and Luka Umek seguono le varie fasi del racconto, dalle atmosfere siderali da "Odissea nello spazio" a una violenta citazione di "Guernica" nel capitolo dedicato alla guerra, passando per un turbinio di geometria ed esoterismo. Il tutto a comporre un puzzle sicuramente criptico, oppure leggibile da diverse angolazioni. Eppure, anche per chi non frequenta i molti generi musicali coinvolti, incredibilmente coinvolgente.