Aldo Serena e Paolo Condò protagonisti di "Rose Libri Musica Vino"

È una storia del calcio dalla fine degli anni ’70 agli inizi degli anni ’90, ma è soprattutto la storia di una vita raccontata da bordo campo quella di cui si parla ne “I miei colpi di testa”, il libro scritto da Aldo Serena con il giornalista di Repubblica Franco Vanni che Baldini+Castoldi ha pubblicato a fine 2022 per rendere omaggio a un giocatore che di coraggio, altruismo e fantasia per citare De Gregori ne ha avuti in abbondanza nonostante quel rigore, che non avrebbe dovuto tirare lui, sbagliato nella semifinale con l’Argentina di Italia 90.

Serve concentrazione, ma anche allenamento, senso del dovere, capacità di fare squadra, di abitare i bordi con generosità. È in fondo il gioco del calcio una metafora della vita, che procede tra vittorie e sconfitte ed è soprattutto una storia di relazioni, di decisioni, di goal segnati o mancati: di questo si parlerà venerdì 19 maggio nella terza giornata di “Rose Libri Musica Vino”, la rassegna promossa dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone e dall’Università degli Studi di Trieste, con Aldo Serena, attaccante della nazionale, uno dei sei calciatori italiani ad aver vinto lo scudetto con tre squadre diverse — nel suo caso Juventus, Milan e Inter —, affermato telecronista e commentatore sportivo, e Fabrizio Sors, ricercatore in Psicologia dello Sport all’Università di Trieste, che con Michele Grassi, Tiziano Agostini e Mauro Murgia del Dipartimento di Scienze della Vita ha realizzato una ricerca sul vantaggio casalingo e la distorsione delle decisioni arbitrali nelle partite di calcio senza pubblico, studio che è stato pubblicato sull’European Journal of Sport Sciences (https://www.units.it/news/sound-silence-ricerca-units-pubblicata-sulleuropean-journal-sport-sciences).

A stimolarli ci sarà un ospite d’eccezione: il giornalista Paolo Condò, a lungo collaboratore della Gazzetta dello Sport, oggi una delle firme di Repubblica e opinionista televisivo per Sky Sport, dal 2010 il giornalista italiano designato per la votazione del Pallone d’oro assegnato dalla rivista France Football. Nella giornata di venerdì sono previsti anche altri appuntamenti, come la passeggiata architettonico-urbanistica e la presentazione della mostra Botannica Tirannica. A questo link il programma integrale: https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/notizie/program_rose_libri_2023.pdf