"L’Alfabetizzazione Sui Futuri", l'evento sul futuro e la sostenibilità

Un convegno sulla moltitudine di futuri possibili sulla strada della sostenibilità: si tratta di “L’Alfabetizzazione Sui Futuri – Considerazioni sulle potenzialità del presente per costruire futuri possibili, plausibili, probabili”, in programma il 22 novembre alla Casa del Comandante, presso DoveVivo campus a Trieste, in Via Fabio Severo 40.

L’evento, sponsorizzato da banca Mediolanum, inizierà alle 18:30 e il relatore sarà Fabio Millevoi, laureato in Giurisprudenza con un Master in Previsione Sociale presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Trento. Oggi è direttore di ANCE Friuli Venezia Giulia, Innovation manager certificato RINA, è cofondatore di “AFI – Associazione Futuristi Italiani” e del think tank “Noi di Spoiler”.

Millevoi sostiene che esistono più futuri possibili inseguendo la strada della sostenibilità ambientale economica sociale, è un percorso molto articolato, ma lui crede che le opportunità superino i problemi. L’evento sarà riservato a un massimo di 75 persone, per prenotare e bloccare il proprio posto riservato sarà sufficiente inviare una e-mail a info@efactorylab.com.