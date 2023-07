Alice canta Battiato, al Castello di San giusto il concerto "Eri con me"

TRIESTE - Appuntamento con la grande musica questo fine settimana a Trieste. Domenica 9 luglio, alle ore 21, sarà in concerto al Castello di San Giusto, Alice, storica interprete del genio di Franco Battiato, in uno degli eventi di punta della rassegna in programma fino al 31 luglio. Con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, la cantante si fa ancora una volta strumento della musica del maestro. Ultimi biglietti in vendita online su Ticketone.it, al Ticket Point di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati. "Eri con me" è l’album di Alice contenente sedici canzoni di Franco Battiato. Questo progetto discografico, acclamato dalla critica ha il suo naturale proseguimento nel tour che farà tappa anche a Trieste “Eri con me - Alice canta Battiato” che, dopo aver percorso i teatri italiani, arriva questa estate nelle location open air.

In questo live tour estivo ci saranno nuovi brani in scaletta tratti dal recente album, come Da Oriente a Occidente e Sui giardini della preesistenza, e altri che invece da molto tempo appartengono al repertorio live e discografico di Alice, come La cura, canzoni dai diversi periodi compositivi di Battiato, e quelle nate dalle loro numerose collaborazioni a partire dal 1980 e che hanno scritto insieme come Per Elisa, i loro duetti tra cui I treni di Tozeur e anche i brani che Battiato ha scritto più recentemente per Alice come Veleni e Eri con me, che dà il titolo all'album e al tour. Nella formazione in trio, al consolidato concerto, con Alice accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte, si è aggiunto quest’anno il timbro caldo del violoncello di Chiara Trentin.

Dopo l’atteso concerto di questa regina della musica italiana la rassegna proseguirà con tre eventi in fila, tre vere chicche: mercoledì 12 luglio arriva il più importante trombettista al mondo Arturo Sandoval, giovedì 13 luglio verrà recuperato il concerto di Omara Portuondo, storica voce del progetto Buena Vista Social Club e venerdì 14 luglio ci immergeremo in un viaggio sonoro dove musica classica e house si fonderanno grazie a un’idea di Dj Ralf, uno dei più grandi dj di tutti i tempi. Per info su tutti gli appuntamenti di Trieste Estate 2023 previsti al Castello di San Giusto visita il sito www.triestestate.it.