La staffetta degli alpini arriva in città: la cerimonia in piazza

Partita da Ventimiglia, dopo 1500 chilometri in 23 tappe, arriva domani, sabato 2 luglio, in Piazza Unità d’Italia a Trieste, la staffetta del 150° anniversario della costituzione del Corpo degli alpini. Stamattina in piazza Unità alle ore 9.00 si è tenuto l’alzabandiera. Ma il “clou” è previsto nel pomeriggio con numerosi eventi organizzati dal Comando delle Truppe Alpine dell’Esercito.

Gli eventi

Alle 18.00 si terrà la deposizione di una corona d’alloro ai Caduti sul Colle di San Giusto. Seguirà, per le 18.40, la visita alla “Cittadella” allestita in piazza Unità, il grande spazio espositivo di mezzi ed equipaggiamenti delle Truppe Alpine dell’Esercito. Sempre in piazza Unità d’Italia, alle 19.30, arriverà la staffetta alpina e si terranno gli interventi delle autorità con il sindaco Roberto Dipiazza. Seguirà la cerimonia di ammaina bandiera solenne. Da segnalare che la staffetta toccherà anche il ‘molo Bersaglieri’, dov’è ormeggiata la Nave Alpino della Marina Militare, Fregata di ultima generazione che sarà visitabile (anche nella giornata di sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00) e omaggerà i 150 anni del Corpo degli Alpini. Inoltre fino a domenica 3 luglio al palazzo della Camera di Commercio in Piazza della Borsa e con i seguenti orari: 1 luglio (09.00 - 20.00); 2 luglio (09.00 - 23); 3 luglio (09.00 – 17.00); sarà possibile ripercorrere un secolo e mezzo denso di eventi grazie all’esposizione di un’enorme tavola illustrata, realizzata in occasione dell’anniversario da ANA e dal Comando delle Truppe Alpine, che offrirà un suggestivo colpo d’occhio sulla storia delle penne nere.