"Altri comizi d'amore", in porto vecchio la serata su Pasolini

Evento promosso dal Comune di Trieste, assessorato Politiche della Cultura e del Turismo. In collaborazione con Rai Cinema si terrà la proiezione del docufilm ispirato a Pier Paolo Pasolini “Altri comizi d’amore” giovedì 23 novembre alle ore 18.30 presso Magazzino 26, Sala Luttazzi, – Porto Vecchio. Con l’introduzione del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory per una serata dedicata all’amore per chiederci come questo sentimento comunica, come è cambiato tra i giovani in società, attraverso testimonianze e confessioni di Ornella Vanoni, Romina Falconi, Maria Rita Parsi. Questo docufilm, infatti, ha al centro il tema dell’educazione sentimentale, fondamentale tra padri e figli ma anche tra insegnati e studenti. Ingresso libero