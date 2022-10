I vini ambrati invadono il castello: a San Giusto c'è l'Amber Wine Festival

Presentata la prima edizione di “Amber Wine Festival”, rassegna internazionale interamente dedicata ai vini ambrati, in programma nella suggestiva cornice del castello di San Giusto e negli ambienti storici dell’ex Bottega del Vino e dei Bastioni Lalio e Fiorito il 21 e 22 ottobre prossimi. Sono intervenuti all’incontro con la stampa l’Assessore comunale alla Cultura, Giorgio Rossi, David Pizziga presidente Gal Carso e Diego Colarich, presidente dell'Associazione Culturale ForevenTS.

Il festival

All’appuntamento, che si propone di diventare l’evento internazionale di riferimento per i vini bianchi macerati, saranno presenti 40 produttori provenienti da Italia, Slovenia e Croazia che presenteranno al pubblico i loro vini, da degustare in abbinamento a un ricco assortimento di specialità culinarie e gastronomiche del territorio proposte da una quindicina di produttori alimentari e chef. La degustazione - è stato detto - si presenterà come un'esperienza enogastronomica di altissimo livello. Riunirà infatti viticoltori, produttori di primizie e specialità culinarie che, in armonia con il territorio, condividono gli stessi valori, dando vita a piatti tradizionali di vario genere. A impreziosire la prima edizione di Amber Wine sarà la presenza del Campione del mondo di taglio del prosciutto crudo Mirko Giannella. Il giovane tagliatore romano è anche Maestro di taglio e fondatore della prima Accademia italiana dedicata al mondo del taglio professionale del prosciutto crudo. In considerazione del numero limitato di visitatori, per garantire il massimo dell'esperienza è consigliato l’acquisto dei biglietti (costo 50 euro) in prevendita su: https://biglietteria.ticketpoint-trieste.it/dettaglio-spettacolo.php negozio_spettacolo_id=358 Maggiori informazioni sul festival, l'elenco dei partecipanti e le novità sono disponibili sul sito www.amberwinefestival.com e sul profilo Facebook di Amber Wine Festival.

I vini ambrati

I vini ambrati sono vini bianchi che vengono prodotti con il processo della macerazione prolungata, durante la quale il mosto in fermentazione rimane a lungo in contatto con le bucce. Le macerazioni vanno da qualche giorno a diversi mesi. Il mosto in fermentazione trae dalle bucce le sostanze che arricchiscono il profumo e il sapore dando ai vini corposità e carattere. È un processo di coltivazione tradizionale che nelle zone dell'Istria, del Carso, della Valle del Vipacco e del Collio raccoglie l'eccellenza mondiale dei produttori di questi vini.

Gli interventi

“I vini bianchi macerati hanno già conquistato gli appassionati di tutto il mondo. E’ per questo motivo – ha commentato l’Assessore comunale alla cultura e al turismo, Giorgio Rossi - che il Comune di Trieste, che con questa Amministrazione guarda sempre con maggiore attenzione al turismo internazionale e intende favorirne lo sviluppo, ha deciso di co-organizzare il Festival, mettendo a disposizione il castello di San Giusto e offrendo così ai viticoltori presenti l’opportunità di presentare l’eccellenza mondiale dei vini ambrati nella fantastica cornice del Castello e godendo di una favolosa vista sulla città e sul golfo di Trieste”.

David Pizziga presidente del Gal Carso, ha sottolineato come i produttori presenti al Festival rappresentino l'eccellenza dei vini macerati, i “top player” della produzione. Diego Colarich, presidente dell'Associazione Culturale ForevenTS, ha ringraziato l'Amministrazione comunale per aver concesso la bellissima cornice del Castello di San Giusto come location per un evento, che si preannuncia, molto importante. Sono sempre più numerosi gli appassionati dei vini bianchi macerati, dei quali Trieste, con l'Amber Wine Festival, intende diventare la capitale onoraria.

I produttori

Dal Friuli Venezia Giulia saranno presenti i seguenti produttori: Damijan Podversic, Dario Prin?i?, Franco Terpin, Gravner, Kristian Keber, Klanjš?ek, La Castellada, Merlak, Nicolini, Paraschos, Radikon, Radovic, Ronco Severo, Škerk, Škerlj, Zidarich. Da altre regioni italiane: Abbazia San Giorgio, Jacopo Stigliano, Podere Pradarolo, Tröpfltalhof. Dalla Slovenia: An?e, ?otar, Gordia, Janko Štekar, Klabjan, Kukanja, Matej Švara, Movia, Nando, Ren?el, Rojac, Slav?ek, Štemberger, Šuman, Šumenjak, Zaro. Dalla Croazia: Clai, Roxanich. A curare la parte gastronomica saranno: Caffè Vatta e Bar X, Dinko, Eppinger Caffè, Comus, Edi Zobec, Folpo, Zidaric, Excelsior, Placito Risano, Magno, Dr Truffle.