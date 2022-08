Vini ambrati e degustazioni al tramonto: arriva Amber Wine Festival a San Giusto

Amber Wine Festival, la rassegna sui vini ambrati, arriva a Trieste nelle giornate del 21 e 22 ottobre, nella suggestiva cornice del castello di San Giusto e negli ambienti storici dell’ex Bottega del Vino e dei Bastioni Lalio e Fiorito, con un’incantevole vista sul golfo. Due giornate di degustazioni di specialità enogastronomiche reinterpretate da affermati chef.

L’appuntamento è stato presentato e annunciato oggi in una conferenza stampa, alla presenza dell'assessore a Cultura e Turismo Giorgio Rossi e, tra gli altri, Diego Colarich, presidente Associazione Culturale ForevenTS, T omi Kresevic presidente comitato organizzatore, David Pizziga presidente Gal Carso.

Questa prima edizione, è stato spiegato, rappresenta il lancio dell’Amber Wine Festival che intende proporsi come l’appuntamento di riferimento internazionale per i vini bianchi naturali prodotti attraverso la macerazione prolungata. Un evento che conferirà alla città il ruolo di capitale dei vini ambrati ospitando nel capoluogo giuliano i migliori produttori provenienti da 4 paesi uniti da un solo vino: l’Amber.

E' stata scelta Trieste perché si trova nel crocevia che va dal Carso al Collio e dall’Istria fino all’Austria, dove si trovano i migliori produttori al mondo di questo stile di vini. I vini ambrati hanno infatti origine proprio nell’entroterra triestino e in quello istriano, dove i contadini usavano per i vini bianchi lo stesso metodo di fermentazione prolungata utilizzato per quelli rossi.

Nello specifico, i vini ambrati sono vini bianchi prodotti con il tradizionale procedimento della macerazione prolungata durante la quale il contatto del mosto con le bucce conferisce al vino il colore ambrato, segno riconoscibile per questi vini. A Trieste primeggia la Malvasia, la Vitovska e la Ribolla,