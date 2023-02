Andrea Chimenti in concerto al Miela

Andrea Chimenti torna in concerto in uno dei Teatri più belli e storici d’Italia: l’appuntamento è al Teatro Miela di Trieste il prossimo sabato 25 febbraio 2023 (ore 21:00). Reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album “Il Deserto La Notte Il Mare” (Vrec/Audioglobe) l’ex voce dei Moda sarà affiancato dal co-produttore del disco Cristiano Roversi (Moongarden) a basso e tastiere, e da Francesco Cappiotti (The Last Drop of Blood) alla chitarra. Ingresso: € 15,00 - riduzioni giovani under 26: € 10,00. Prevendita c/o biglietteria del teatro (tel. 0403477672) da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 19.00 oppure online QUI



Andrea Chimenti è l'unico artista Italiano ad aver inciso una canzone assieme al grande David Sylvian oltre ad aver collaborato con il fratello Steve Jansen, batterista sempre nei Japan. E’ considerato uni dei più credibili interpreti del repertorio di David Bowie, e questo grazie alla sua fantastica voce ed il suo magnetismo. Con Federico Fiumani dei Diaframma e Piero Pelù dei Litfiba è stato uno degli storici frontman della scena della new wave fiorentina. L'apice dell'esperienza con i Moda è stato l'album "Canto pagano". Dal 1990 è iniziata la sua carriera solista. Sono usciti fino ad oggi numerosi album più svariate compilation e collaborazioni che hanno contraddistinto un prezioso impulso d'indipendenza, una forza plasmata nella personale estetica della figura del songwriter. “Il Deserto La Notte Il Mare”, del 2022, è il suo decimo album a sei anni dal precedente “Yuri” e prosegue nel consolidato itinerario costruito su intensità e raffinata poesia. Tantissimi gli ospiti e musicisti inclusi nelle 11 canzoni inedite: David Jackson dei Van Der Graaf Generator, Ginevra di Marco ed ancora Antonio Aiazzi (Litfiba), Fabio Galavotti (Moda), Francesco Magnelli (CSI e CCCP). Già dal 2014, si cimenta nel repertorio di David Bowie, portando in tour un tributo a questo straordinario artista. Un concerto a cui si affianca, al gruppo di stampo rock, il quartetto d’archi “I nostri tempi”.

L'accostamento con questo grande personaggio è rischioso ma Andrea ne esce con il plauso unanime di tutta la critica musicale e del pubblico. La sua è un'attività artistica che si è espansa anche in altri campi. Nel teatro e cinema lavora come attore e realizza colonne sonore, installazioni e sonorizzazioni di mostre d’arte. Collabora con i registi Carlo Verdone, Fernando Maraghini e Maria Erica Pacileo, Massimo Luconi, Riccardo Sottili, Gaia Bonsignore e Roberto D’Ippolito. Per il Ministero della Cultura Francese lavora con la compagnia di danza Silenda (Normandia). La sua musica si è spesso nutrita della scrittura attingendo da testi di Ungaretti, Pessoa, brani tratti dal Qohelet e Cantico dei Cantici. Scrive inoltre numerosi racconti e il suo primo romanzo “Yuri”esce nel 2014 per la casa editrice Zona. Nel 2020 esce L’Organista di Mainz una raccolta di 5 racconti con allegato un audiolibro.