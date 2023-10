Angelo Duro al Rossetti con il suo nuovo spettacolo "Sono cambiato"

TRIESTE - Il suo essere scontroso e respingente, lo rende un personaggio unico. Esagerato, dissacrante e politicamente scorretto, Angelo Duro ha esordito in tv a Le Iene, poi i suoi video in rete lo hanno reso in pochi anni una delle più in?uenti personalità sui social e quando ha iniziato a portare i suoi monologhi nei principali teatri nazionali (e adesso anche internazionali) ha iniziato a collezionare da subito un esaurito dietro l’altro. Col suo nuovo spettacolo “Sono cambiato”, che sta sbancando i botteghini dei teatri italiani (oltre 40 sold out finora e 50 nuove date annunciate), Angelo Duro arriverà per la prima volta a Trieste con l’unica data Friuli-Venezia Giulia, in programma sabato 30 marzo 2024 al Politeama Rossetti. I biglietti per lo spettacolo saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di lunedì 9 ottobre online su Ticketone.it, Vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.

Per questo nuovo monologo Angelo Duro, con una scritta a caratteri cubitali sul manifesto ci fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui ci vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarti. Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la curiosità di migliaia di persone che sta facendo la fila per vederlo (ma soprattutto per sentirlo) ed il risultato: è un vero successo. Il pubblico di Angelo Duro è trasversale. È formato da studenti ma anche da tanti lavoratori, che si rivedono nei suoi racconti e nel suo modo di vedere la vita. Oltre al teatro e alla televisione, si è ritagliato un bello spazio anche nell’editoria con la scrittura e la pubblicazione del suo primo romanzo “Il piano B” che è stato uno dei libri più venduti della casa editrice Mondadori e presto ne uscirà anche un secondo.