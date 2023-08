"Anomia”, giovedì inaugura la mostra di Nicola Previati

TRIESTE - Giovedì 24 agosto, alle ore 19.00, si inaugura alla sala comunale d’arte di piazza dell’Unità d’Italia 4 la mostra “Anomia” di Nicola Previati. Diplomatosi all’Accademia di Belle arti di Bologna, l’artista espone in tutta Italia e all’estero. Previati è stato docente di progettazione grafica in collaborazione con la Comunità Europea e conduce una ricerca fondata su una tecnica pittorica raffinata in cui i colori e le strutture compositive delineano soggetti radicati nell’arcaicità ma rivolti verso il futuro. Le opere di Previati si dedicano a un’indagine polisemica: all’interno del dipinto confluiscono differenti stati dei soggetti che assumono senso in quanto infusi di una forza vivificatrice.

Come evidenziato da Marco Lazzarato, osservando questo operato artistico si delineano due elementi: da un lato una matrice tecnica e creativa, dall’altro quella dimensione del fare artistico che permette la sovrapposizione tra contenitore e messaggio. Osservando questi lavori il nostro sguardo riconosce, prima di prenderne consapevolezza, rapporti geometrici e matematici che rimandano all’armonia arcaica eforme archetipali legate a una dimensione di conoscenza antica. Nei mondi rappresentati dall’artista confluisce la vitalità del caso, quell’energia vitale che permette di scorgere nei dipinti una dimensione che va al di là di ciò che è manifesto, riuscendo a mostrarci ciò che altrimenti resterebbe invisibile.

Il titolo dell’esposizione «a-nomia» significa «assenza o mancanza di norme». Nelle opere di Previati il fruitore scopre,all’interno di quel sistema accuratamente definito, una forza vivificatrice che strappa il soggetto dal suo stato di osservazione per renderlo parte di un’esperienza vitale. “Vi e? grandezza della personalita? la dove e? visibile l’opera piu? che l’autore, l’oggettivo piu? che il soggettivo” (citt. J.Evola), così le opere di Nicola Previati nascondono una nuova realtà che aspetta di essere svelata dall’osservatore nei suoi ricchi significati, schegge del reale che riconosciamo prima di comprenderle. L'esposizione è visitabile sino al 16 settembre 2023, con orario feriale e festivo: 10.00-13.00 e 17.00 20.00. Info: info@tivarnellaart.com/347.6091354, www.nicolapreviati.com