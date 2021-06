Alla scoperta di nebulose e stelle con Antares: doppio appuntamento con il Cosmo

Martedì 29 giugno e mercoledì 30 giugno il "Centro Studi Astronomici Antares Trieste - Delegazione Unione Astrofili Italiani per la Provincia di Trieste", punto di riferimento per tutti coloro che desiderano conoscere ed approfondire il proprio sapere sul Cosmo, ha organizzato due eventi imperdibili.

“..e quindi uscimmo a riveder le stelle"

Avete il desiderio di conoscere le costellazioni del cielo estivo, quello di osservare dal vivo una nebulosa che da vita a nuove stelle o galassie così remote che la loro luce impiega milioni di anni per raggiungerci? Questo ed altro nel primo appuntamento astronomico in zona bianca finalmente riservato al pubblico, raccontando il Cosmo a partire dalla volta celeste, dove lo staff di esperti del Centro studi, coadiuvato da modernissimi telescopi, porterà i presenti ad osservare la volta celeste e la Luna, accostando dimostrazioni in real-time di fotografia astronomica assieme ad altre curiosità. Questo il ricco appuntamento, avente come coordinatore Stefano Schirinzi (Presidente del Centro Studi Astronomici Antares Trieste), programmato per martedì 29 giugno 2021 presso "Agriturismo Mili? Zagrski" a Sagrado/Zagradec, Sgonigo/Zgonik (Trieste). Si raccomanda prenotazione (tel: 040-229289; cell: 3519515092; e-mail:info@agriturismomilic.it); consumazione obbligatoria.

"Conversazioni di astrobilogia - 2a parte: relazione tra clima ed abitabilità degli esopianeti"

Negli ultimi anni, a seguito del sempre più marcato avanzamento delle conoscenze astronomiche in ambito di esopianeti, l’astrobiologia è passata dall’essere una disciplina semisconosciuta a divenire materia di grande interesse per la comunità scientifica internazionale. Tra gli obiettivi principali che quest'ultima si propone di raggiungere vi sono, da un lato, determinare le condizioni per l'abitabilità dei pianeti lontani a partire dalle loro peculiarità climatiche e, dall'altro, approfondire la conoscenza degli ambienti terrestri estremi. Nell'ambito delle già avviate "Conversazioni di astrobilogia" (che sta riscuotendo grande successo soprattutto per il nuovo format attuato, con "botta-risposta" tra gli stessi relatori cui seguono gli interventi dei partecipanti rendendo ampia la discussione), tenute dai ricercatori del gruppo di Astrobiologia dell'Osservatorio Astronomico di Trieste - INAF, mercoledì 30 giugno 2021, a partire dalle ore 21:30 sul canale Skype di "Antares", i Dott.ri Erica Bisesi e Giuseppe Murante, con la partecipazione del Dott. Steno Ferluga, esporranno quanto finora acquisito dalle ricerche, sia in termini di teoria che di dati ottenuti dai grandi telescopi impiegati a tal fine.