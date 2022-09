Da Napoli a Trieste: una storica pizzeria partenopea apre in centro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La pizza in Italia è tradizione, e lo sanno tutti. Infiniti modi di condirla, infinite differenze per tipologie di impasto, tempistiche di lievitazione, tipo di cottura ma un unico grande amore che da regione a regione è capace anche di declinarsi in modi diversi. Dalla pizza casertana a quella romana, dalla pizza al metro a quella gourmet le possibilità di scelta non si contano quasi anche se il fascino dell'originale resta qualcosa di intoccabile.

L'Antica Pizzeria da Michele apre a Trieste

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Trieste giovedì 8 settembre, in via Giusto Muratti 4.

In pieno centro città, e precisamente nella zona pedonale della movida triestina, il locale presenta dodici vetrine che affacciano su via Muratti e sulla Galleria Besso. Molto spaziosa e luminosa, nei suoi circa 350 mq, la pizzeria è in grado di accogliere 100 persone all’interno e 40 all’esterno.

"Iniziamo questo mese di aperture in Italia, che comprende anche Genova, Bari e Torino, con Trieste, splendida città sul mare – spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele -. Già dalla prima apparizione del marchio sulle vetrine della pizzeria, prima nel Friuli-Venezia Giulia, grande sembra essere l’interesse per la nostra pizza, anche qui molto conosciuta e apprezzata. Attendiamo con fiducia l’apertura, come sempre diretta, senza inaugurazione".

Il locale è arredato in modo da essere in linea con l’eleganza del centro cittadino e, allo stesso tempo, risulta semplice e accogliente, come impone la tradizione napoletana.

Il menù de l’Antica Pizzeria Da Michele Bari comprende le pizze della tradizione, ovvero marinara, margherita doppia mozzarella e cosacca, e si arricchisce del ripieno, al forno e fritto, e della montanara. Anche questa scelta delle sole pizze della tradizione risulta strategica nel voler mantenere gli aspetti strettamente originali legati alla tradizione che contraddistingue il brand “l’Antica Pizzeria Da Michele”.

Ancora, una selezione di dolci della tradizione partenopea, bevande, la storica birra Peroni, amaro e caffè.