Antiquariato e modernariato, a Opicina torna il mercatino "Un un pozzo di occasioni"

OPICINA - Ritorna a Opicina giovedì 16 il mercatino del piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico "Un un pozzo di occasioni" a cura dell'Associazione culturale Cose di Vecchie Case. L'evento, realizzato in co-organizzazione con il Comune di Trieste, propone una selezionata vetrina dedicata ad antiquariato, modernariato, creazioni artigianali e hobbistiche con espositori da tutta la regione. Ogni terzo giovedì del mese dalle 8 al tramonto lungo i marciapiedi di via Nazionale, Strada per Vienna e via di Prosecco a Opicina, in coorganizzazione con il Comune di Trieste e in collaborazione con il Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina, si terrà un mercatino dell'antico e dell'artigianato artistico con oggettistica a tema stagionale a cura dell'Associazione Culturale Cose di Vecchie Case, che nella borgata carsica già tiene con successo da alcuni anni il Mercatino dell’artigianato, dell’hobby e dell’usato a tema natalizio all'interno della manifestazione A Opicina... Natale con noi" promosso dal Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina in coorganizzazione con il Comune di Trieste.

Il mercatino si propone di rivitalizzare il borgo carsico di Opicina e fungere da attrazione turistica, richiamando visitatori dalla città, sia residenti che turisti, anche per incrementare e incentivare l'economia locale favorendo - grazie alla presenza dei banchi espositivi e la loro attrattività - le attività commerciali presenti in loco. Grande spazio verrà riservato come sempre soprattutto al piccolo antiquariato, al modernariato e al piccolo collezionismo, con vinili d'epoca, fumetti, miniature, modellini e altre “memorabilia” che faranno certamente la gioia degli appassionati e dei curiosi di tutte le età. Gli eleganti gazebo esporranno anche prodotti dell'artigianato, dell'hobbistica e del fai da te con moltissime proposte adatte per la stagione in corso. La successiva uscita del mercatino, allestito dalle 8 al tramonto, si svolgerà il 21 dicembre (tempo permettendo: in caso di forte pioggia o vento verrà infatti annullata).