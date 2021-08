Antonella Ruggiero in concerto al Castello di San Giusto

E’ una coproduzione Approdi e Orchestra Accademia Musicale di Naonis di Pordenone, nell’ambito della rassegna Trieste Estate 2021 – Comune di Trieste, a portare sul palco Antonella Ruggiero nel concerto “Musiche del mondo”, con sonorità dal folk a quelle d’autore, riarrangiate da Valter Sivilotti il 17 agosto (Castello di San Giusto,Cortile delle Milizie, ore 21.00 - biglietto 28.50 € – acquistabile su ticketpoint direttamente dalla pagina fb del Festival).

La vocalità raffinata di una delle più versatili interpreti della canzone italiana, anima dei Matia Bazar, si manifesterà in un repertorio eterogeneo lasciando spazio alla prima parte ad un viaggio sonoro senza confini, per arrivare poi a quello suo classico, personale. L'accesso è consentito solo con la Certificazione Verde Covid-19 ( green pass) valida, tampone negativo o certificato di guarigione. I controlli non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Kathleen Foreman Casali.