Tornano gli "Aperitivi in musica" della civica orchestra di fiati “Giuseppe Verdi”

TRIESTE - Tornano gli Aperitivi in musica della Scuola di Musica della Civica Orchestra di fiati "G. Verdi" - Città di Trieste che anche per la stagione 2023-2024 verranno ospitati nell'elegante cornice del DoubleTree by Hilton Trieste (piazza della Repubblica 1, Trieste). Gli Aperitivi in musica, format ideato e curato dal Prof. Giovanni Baldini anche Presidente della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste, offrono un affascinante ciclo di lezioni-concerto pensate, presentate e spiegate dal Prof. Baldini stesso in cui gli argomenti vengono trattati attraverso registrazioni storiche dei più grandi artisti, video ed estratti video da concerti, esibizioni e documentari, frammenti e testimonianze bibliografiche oltre ovviamente ad esempi musicali dal vivo anche grazie all’intervento di musicisti ospiti. Difatti per ogni appuntamento vengono invitati uno o più musicisti ad esibirsi dal vivo, rendendo così la serata un momento sia formativo che di intrattenimento. Durante ciascun incontro verrà servito un aperitivo ai partecipanti: una formula frizzante che coinvolgerà tutti i sensi dello spettatore. Grazie all'indispensabile supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali, questo format musicale è oramai giunto alla sua settima edizione. La rassegna è inoltre inserita tra le iniziative del marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia".

Di seguito il calendario della stagione degli Aperitivi in musica 2023-2024: Giovedì 12/10/2023 – in doppia replica alle 17.00 e 18.30 “La storia del Musical”

Giovedì 26/10/2023 - in doppia replica alle 17.00 e 18.30 “Beethoven, 9a Sinfonia”

Giovedì 9/11/2023 - in doppia replica alle 17.00 e 18.30 “Tango Y Samba”

Giovedì 23/11/2023 - in doppia replica alle 17.00 e 18.30 Pianoforte recital

Giovedì 18/01/2024 - in doppia replica alle 17.00 e 18.30 “Aperitivo internazionale”

Giovedì 01/02/2024 - in doppia replica alle 17.00 e 18.30 “Wonderful Voice”

Giovedì 15/02/2024 - in doppia replica alle 17.00 e 18.30 “Piano Trio”

Giovedì 07/03/2024 - in doppia replica alle 17.00 e 18.30 “Swing and Jazz”

Quota di partecipazione (comprensiva di aperitivo): 10 euro Per maggiori informazioni e per prenotazioni: +39 351 743 1837 www.orchestradifiati.it