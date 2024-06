La festa danzante alla Triestina sport del mare

Immagina un venerdi di giugno, la settimana è finita, posso rilassarmi: cosa c'è di meglio che godere di una serata su una splendida terrazza affacciata sul mare, con un buon bicchierie di vino in mano, le onde cullano le barche ormeggiate sul porto, la città che si espande davanti agli occhi, scambiare due chiacchiere, ascoltare musica, ballare e godersi il tramonto. Noi, "Le Folli" organizziamo questo evento in una location esclusiva, non puoi mancare. Venerdi 14 Giugno dalle 19 a Trieste nella sede della Società Triestina Sport del Mare. In quell'occasione potrai avere la tessera per accedere alle attività, agli eventi ed al ristorante della Società Velica. Parcheggio a pochi metri.