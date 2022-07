Aperitivo con l’Arte, sul Carso una serata dedicata Charlie Chaplin

Ritorna sul Carso Triestino venerdì 15 luglio, a San Lorenzo-Jezero e sul Monte Stena con un evento dal titolo “Charlie Chaplin, storia di un vagabondo che parlò al mondo” la nuova edizione dell'"Aperitivo con l'arte” a cura dell'Associazione Culturale Adelinquere, in una nuova forma itinerante; battezzata “I sentieri dell'Aperitivo con l'arte” toccherà tutta la regione. L’Aperitivo con l’Arte dedicherà la prossima serata al grande comico. Dall’infanzia difficile fino al celebre discorso fatto al mondo nel film “Il grande dittatore”, rivivremo la parabola ascendente di un genio e i primi film muti accompagnati da musica di improvvisazione (secondo gli schemi di allora) in stile Anni Venti eseguita al pianoforte da Riccardo Morpurgo.

Il programma prevede una passeggiata con partenza dai posteggi delle Rose d'Inverno per poi salire sul Monte Stena a 422 m. per ascoltare, godendo della vista di un paesaggio unico sul Golfo di Trieste, le note al violoncello di Clara di Giust (Conservatorio Tartini). Una volta scesi, in Località San Lorenzo-Jezero, presso la chiesa, dopo la degustazione di vini e prodotti regionali, il pubblico potrà assistere allo spettacolo "Charlie Chaplin, storia di un vagabondo che parlò al mondo" con Ilaria Marcuccilli (attrice) e Massimo Tommasini accompagnati al pianoforte da Riccardo Morpurgo, che si cimenterà in improvvisazione musicale sull'immagine di vecchi cortometraggi di Chaplin. Regia a cura di Massimo Tommasini. Il manifesto dello spettacolo è stato realizzato per l'occasione dal fumettista siciliano Lelio Bonaccorso.

Evento organizzato dall'Associazione Culturale Adelnquere in collaborazione con il Comune di San Dorligo della Valle - Ob?ina Dolina. Per prenotazioni, scrivere a: ass.cuturale.adelinquere@gmail.com