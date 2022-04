Vino, sapori del territorio e musica: al Palmanova Village arriva l'Aperitivo in rosa

Domenica 8 maggio Palmanova Village compie 14 anni e per l’occasione organizza l’Aperitivo in rosa, la festa dedicata all’enogastronomia del territorio con protagoniste le donne del vino e della cucina del Friuli Venezia Giulia, con degustazioni gratuite, offerte a tutti i clienti del Village.

Appuntamento dalle 11 alle 14 con sette cantine e l’imbarazzo della scelta tra i migliori vini e bollicine made in FVG: il Prosecco di Forchir, il Friulano e lo Spumante Brut di Obiz, il Pinot bianco e il Traminer di Tenuta Luisa, lo Spumate Osè e il Friulano di Tenute Tomasella, il Malvasia e il rosato di Tiare, la Ribolla gialla millesimata e il Pinot Bianco di Zorzettig e una selezione di vini Schiopetto.

Ad accompagnare i calici, ci sarà la musica dal vivo e, sempre gratuitamente, i piatti di due importanti donne chef della nostra regione: Gloria Clama, finalista di Masterchef 8, titolare del ristorante Indiniò di Raveo (UD), farà degustare il suo “salmerino alpino”, mentre Eleonora Franco, menzione speciale nella prima edizione di “Extra Cuoca”, porterà “sottofieno”, il finger food alla carne. Grazie al ristorante Dall’Ava all’interno del Village, sarà possibile degustare anche un ottimo prosciutto crudo o una speciale creazione vegana.

È dedicata alle donne anche la mostra fotografica “Women. Un mondo in cambiamento”: 60 scatti che provengono dagli archivi del National Geographic, foto potenti ed evocative che raccontano oltre un secolo di storia femminile attraverso un viaggio in ogni continente. La mostra è aperta tutti i giorni al Civico 99 ad ingresso gratuito.

Gloria Clama

Finalista di Masterchef 8, Gloria Clama è una carnica doc, tenace e precisa. Dopo il successo dell’esperienza in tv, ha aperto il ristorante Indiniò a Raveo (UD) per portare la magia dei boschi della Carnia nel piatto, in una declinazione gourmet e contemporanea. L’amore per la sua terra si esprime nelle sue creazione e si nutre di camomilla, affumicature di larice, fieno di montagna, abete, licheni, lamponi: ingredienti rigorosamente local che Gloria ricerca, coltiva e studia perché diventino protagonisti delle sue narrazioni gastronomiche.

Eleonora Franco

Eleonora Franco, classe ’83 friulana, è chef, pasticcera e consulente di ristorazione per la celiachia, Chef formatore AIC FVG, Chef a domicilio e studio e ricerca di prodotti senza glutine. I suoi piatti racchiudono sempre un po’ di Friuli, semplicità dei sapori e delle preparazioni, rispetto materie prime per una cucina e una pasticceria informale ma con gusto.