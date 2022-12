"Vado", l'app che trasforma i viaggi in un'esperienza alla scoperta del territorio

Arriva "Vado", un’esperienza audio sviluppata per gli autobus della città di Udine, i treni Udine-Gorizia e Gorizia-Trieste, e il collegamento marittimo Trieste-Muggia. Un’applicazione che propone contenuti audio site specifici, narrazioni e musiche che si ascoltano solo in viaggio proprio perché si attivano in corrispondenza di determinati tragitti, rendendo così il viaggio un’esperienza narrativa e inedita.

Attraverso un sistema di geolocalizzazione, l’applicazione riconosce il posizionamento del viaggiatore e attiva i contenuti a seconda della posizione in cui si trova. Il viaggiatore quindi, attraverso il proprio smartphone ha a disposizione un contenuto audio (fatto di musica, suoni, rumori, voci, racconti etc.) che lo immergono in una vera e propria storia pensata in risonanza con il paesaggio che sta per attraversare.

Fare il viaggio diventa così un po' come andare a teatro, ma al posto del palcoscenico si aprirà di fronte l’intera citta? e il territorio. Attraverso i contenuti creati dagli artisti, i contenuti ascoltati in cuffia guideranno i viaggiatori in un percorso a dir poco sorprendente in bilico tra reale e surreale. Lo spazio attorno al viaggiatore si anima, si popola, si deforma. I passeggeri diventano spettatori e protagonisti al tempo stesso mentre i passanti e il paesaggio diventano performer involontari di una messa in scena inedita.

La sfida per gli artisti coinvolti è quella di mettersi alla prova creando dei contenuti per viaggiatori, ambienti, paesaggi e mezzi di trasporto differenti tra loro e in continua mutazione. Vado vuole utilizzare lo smartphone come un nuovo medium per l’arte, grazie ad un sistema di geolocalizzazione che permetterà al viaggiatore di ascoltare le opere solo lungo tracciati di trasporto pubblico determinati, risignificandoli e arricchendoli dal punto di vista esperienziale.

La presentazione itinerante

La nuova app verrà presentata domenica 18 dicembre proprio con un viaggio. Una presentazione itinerante caratterizzata da una serie di narrazioni da ascoltare mentre si viaggerà sui mezzi pubblici del Friuli Venezia Giulia. Questo l'itinerario:

Partenza: sarà possibile scegliere se da Udine (11.54) o da Gorizia (12:18) con arrivo a Trieste (13:02).

Alle 14:00 si svolgerà la presentazione pubblica di Vado presso Hotello in via Valdirivo 6 a Trieste.

Il viaggio prosegue per Muggia con il Delfino Verde (partenza 15:10 e ritorno a Trieste 15:45).

Da Trieste (16:58) si tornerà verso Gorizia (17:43) rientrando infine a Udine (18:06).

Come funziona

Toccando diverse citta? del Friuli Venezia Giulia, per coloro che parteciperanno a questi viaggi sarà possibile scoprire luoghi e storie completamente diverse, compiendo un viaggio nel viaggio. Una volta scaricata l’applicazione, l’utente ha la possibilità di scegliere il tragitto da percorrere per ascoltare la relativa opera sonora. Per ogni tratta potrà trovare i dettagli riferiti all’opera, ovvero il titolo, la durata, il luogo di partenza, gli autori e le autrici, le loro biografie, una breve sinossi e i credits. Grazie ad un sistema di geolocalizzazione dello smartphone dell’utente sarà possibile fruire ed ascoltare l’opera solo sul mezzo e sulla tratta associata. A questo punto si viene invitati a salire sul mezzo pubblico scelto, per poi indossare le cuffie ed ascoltare al meglio la traccia audio.

Durante il viaggio sarà possibile visualizzare lo scorrere della traccia, nel caso in cui si decida di passare ad un'altra applicazione l’audio rimane in background senza interruzioni a meno che non si riceva o si effettui una chiamata. Trattandosi di un’applicazione pensata per viaggiatori e considerando la collocazione geografica del Friuli Venezia Giulia, si è scelto di rendere questa applicazione multilingue e sarà così possibile scegliere fra l’italiano, lo sloveno e l’inglese.

Vado è realizzata da Puntozero Società Cooperativa all’interno del progetto Creative Mobility, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. L’ideazione e lo sviluppo sono di Puntozero Società Cooperativa, con la consulenza creativa di Marina Rosso, lo sviluppo informatico è di Mobile 3D srl. Gli artisti e le artiste coinvolte sono Giovanni Chiarot e Renato Rinaldi per la Linea C dell’autobus urbano a Udine, Francesca Cogni per il tragitto in treno da Udine a Gorizia, Davide Vettori per il tragitto in treno da Udine a Gorizia, Ludovico Peroni per tragitto in treno da Gorizia a Trieste, Carlo Zoratti e Daniele Fior per tragitto in treno da Trieste a Gorizia, Carlo Zoratti e Daniele Fior per la tratta in battello da Trieste a Muggia A/R.