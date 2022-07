Al via il festival 'Approdi', la sesta edizione è dedicata ai "Freaks"

Ha preso il via stamattina, con la conferenza stampa di presentazione al Caffè San Marco, il Festival Approdi, che dedica la 6a edizione ai "Freaks". L’ideatore della manifestazione e direttore artistico Lorenzo Acquaviva ne ha illustrato il programma. Giunto alla sesta edizione, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e in co-organizzazione con il Comune di Trieste, l’eclettica manifestazione multidisciplinare di teatro, danza, musica e cinema, ed itinerante per la scelta di inediti luoghi di rappresentazione, presenta anche quest’ anno un programma eclettico e particolarmente ricco. Serena Tonel, Vicesindaco del Comune di Trieste con deleghe alle Politiche Economiche, Teatri e Partecipate, ha salutato il festival dichiarando: “sono lieta che il Comune di Trieste dia il suo appoggio all’iniziativa Approdi, perché coniuga un’eccellente offerta culturale alla valorizzazione del territorio, spaziando in tanti luoghi conosciuti e meno conosciuti della città, in una formula che risulta accattivante per i triestini ma anche per i turisti che visitano la città.” Hanno preso poi la parola una parte degli interpreti del cartellone e dei collaboratori per presentare i singoli eventi.

Teatro, musica, cinema e danza

Il Festival Approdi organizzato dall’Associazione Culturale Vitamina T giunge alla sua sesta edizione. L’iniziativa nata nel 2017, ha un forte carattere multidisciplinare, che abbraccia teatro, musica, cinema e danza, e un’anima itinerante, che invita a godere dello spettacolo fuori dai teatri alla (ri)scoperta di inediti luoghi di rappresentazione nella città. Momento importante della rassegna è l’Agorà, un momento di convivialità e scambio sociale che coinvolge spettatori artisti e organizzatori alla fine di ogni spettacolo, in cui con un piccolo buffet vengono promossi i prodotti enogastronomici tipici della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il tema del 2022

Il tema dell’edizione 2022 sono i Freak, ovvero i fenomeni da baraccone, i mostri o i capricci di natura, e per estensione i diversi, i non omologati e gli speciali. Il programma disegnato dal direttore artistico della manifestazione l’attore Lorenzo Acquaviva vuole rendere omaggio proprio a chi non si conforma e alla bellezza nel diverso: “in un epoca in cui abbiamo bisogno di influencer, mi piace dedicare il festival a tutti quelli che non si omologano, che sono fieri della loro diversità, della loro specificità. Il freak come sinonimo di libertà.”

I luoghi di Approdi

Quest’anno Approdi ha scelto come scali per gli eventi le città di Trieste, come di consueto, e di Nova Gorica/Gorizia, che si appresta a diventare Capitale Europea della Cultura transfrontaliera con il progetto GO! 2025, scelta come sede delle attività laboratoriali e didattiche. Gli eventi principali si terranno dal 2 al 6 agosto a Trieste al Castello di San Giusto, al Mercato Coperto, al Giardino Pubblico, alla Chiesa Luterana-Evangelica e al Museo Revoltella.

Otto eventi

Il programma, in sintesi, prevede otto eventi: una notte di musica con i Makako Jump, che festeggiano i primi vent’anni di concerti, il talento della triestina Gaya Misrachi ETT ed il noto dj Jazza; l’esibizione di danza hip hop della Compagnia Bellanda in collaborazione con Danceproject e AIDIA, l’esplosiva esibizione del Tony Clifton Circus, la sonorizzazione di “Freaks” di Tod Browning con il Conservatorio Tartini, lo spettacolo di Andrea Cosentino Not Here Now, il laboratorio teatrale sul Marat/Sade a Gorizia in collaborazione con il Premio Sergio Amidei, IAV, iG Società Cooperativa e La Collina, e infine una performance bilingue che approfondisce il tema della diversità e della minoranza attraverso la poesia in collaborazione con il Teatro Ana Monro di Lubiana da tenersi a Nova Gorica/Gorizia.

"Chiamata alle arti"

Attraverso la formula già collaudata della “Chiamata alle arti”, Approdi darà inoltre la possibilità a giovani talenti ed artisti del Friuli-Venezia Giulia under 30 di esibirsi in un contesto professionale in apertura degli eventi del cartellone principale. La call rimarrà aperta sino all’inizio della manifestazione.

Il festival APPRODI è una manifestazione culturale organizzata dall’associazione Vitamina T con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Assessorato regionale alla cultura e allo sport), di Promoturismo FVG, e della Fondazione Casali; si svolge in co-organizzazione con il Comune di Trieste; e in collaborazione e partnership con Triestestate, PAG - Progetto Area Giovani, Conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste, La Cappella Underground, ShorTS International Film Festival, ACTIS - Danceproject Festival, IAV, Gledališ?e Ane Monro, Premio Sergio Amidei, Cooperativa IG, La Collina, Servizi Teatrali e AIDIA.

I biglietti di tutti gli eventi del Festival Approdi 2022 sono disponibili in prevendita su Ticket Point: https://biglietteria.ticketpoint-trieste.it