Aquileia si trasforma in set per il docu-film sul Milite Ignoto

Aquileia si trasforma in set cinematografico per le riprese del docu-film “La scelta di Maria” diretto da Francesco Miccichè che vede come protagonisti Cesare Bocci, Sonia Bergamasco e Alessio Vassallo. Prodotto da Gloria Giorgianni (Anele) in collaborazione con Rai Cinema, Fondazione Aquileia, Comune di Aquileia e Istituto Luce-Cinecittà con il patrocinio del Ministero della Difesa il film, che andrà in onda il 4 Novembre in prima serata su Rai 3, ripercorre attraverso ricostruzioni filmiche e repertori d’epoca la vicenda storica del Milite Ignoto, attraverso gli aspetti umani dei protagonisti. Emanuele Zorino, sindaco di Aquileia e presidente della Fondazione Aquileia sottolinea che «nell’anno del centenario della traslazione del Milite Ignoto da Aquileia a Roma la Fondazione Aquileia ha deciso di partecipare alla produzione del film per promuovere e valorizzare il territorio e per rafforzare e diffondere la conoscenza di Aquileia, che è anche un luogo della memoria per la valenza e la potenza quale emblema del Milite Ignoto, scelto da Maria Bergamas, in rappresentanza di tutte le madri che avevano perso un figlio nella Grande Guerra».

Il 28 ottobre 1921 Maria Bergamas, madre di un fante italiano disperso sul fronte della prima guerra mondiale, sceglie tra undici bare con le salme di soldati non identificati quella del Milite Ignoto, in una cerimonia che si tiene all’interno della Basilica di Aquileia. Il feretro caricato su un convoglio speciale, partirà poi alla volta di Roma, dove viene tumulato il 4 novembre al Vittoriano. «Vale la pena evidenziare anche – continua Zorino – che i benefici non sono solo sul piano della promozione ma ricadono immediatamente sul territorio: la troupe, il cast e tutta la produzione alloggiano ad Aquileia, molti aquileiesi sono parte dello staff tecnico e moltissimi cittadini hanno partecipato al casting nei giorni scorsi e stanno vivendo con grande entusiasmo l’opportunità unica di essere parte di un grande evento, che sarà una pietra miliare nelle celebrazioni che vedranno Aquileia protagonista tutto l’anno». L’iniziativa ha il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFvg. .