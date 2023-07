Storia, cultura e concerti: al via la nona edizione di "Archelogia di Sera"

TRIESTE - Il Museo d’Antichità “J.J. Winckelmann”, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, lancia la nona edizione della rassegna “Archeologia di Sera 2023”. Questo evento, che si svolgerà nelle serate dei martedì di agosto nel giardino del museo, si propone di valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio archeologico locale, con un occhio di riguardo per il tema dell'anno: "Archeologia senza confini". La rassegna, presentata oggi nel Giardino del Capitano dall’Assessore alla Cultura e Turismo, Giorgio Rossi, vedrà la partecipazione di esperti del settore e artisti musicali. Tra questi, il Gruppo Strumentale - Associazione Lumen Harmonicum di Trieste, che eseguirà brani musicali tratti da manoscritti originali d’archivio, e il compositore triestino Guido Pipolo, che presenterà in prima assoluta "Visioni Naturalistiche", un ciclo di Sei Momenti per violino, violoncello e pianoforte scritto appositamente per l'evento. L'obiettivo della rassegna è quello di valorizzare i reperti del museo, provenienti dal territorio del Carso triestino e isontino, dell'Istria e in particolare dalla necropoli di Santa Lucia di Tolmino. Durante le serate, verranno proiettati tre documentari didattici che approfondiranno il tema dell'archeologia legata al nostro territorio.

Le proiezioni

L'Assessore Rossi ha sottolineato l'importanza di eventi come "Archeologia di Sera", che abbinano la storia e i reperti conservati nel museo con eventi culturali e concerti, creando un'offerta culturale ricca e variegata. La conservatrice del Museo, Marzia Vidulli Torlo, ha poi illustrato nel dettaglio il percorso archeologico nella preistoria tra Carso triestino e sloveno, che inizierà l’1 agosto con la proiezione del filmato “Il museo delle sorprese. Viaggio nella preistoria con Carlo Marchesetti”. Il viaggio continuerà martedì 8 agosto con: “Castellieri del Carso: villaggi protostorici tra Adriatico ed Europa centro-orientale. Alla riscoperta delle fortezze protostoriche”, Un incontro per conoscere i risultati della revisione complessiva degli scavi nei castellieri del Carso, compiuta da Paolo Paronuzzi, geo-archeologo, professore di Geologia applicata all’Università degli studi di Udine, mentre Nella serata di Ferragosto verrà proiettato il filmato ”Hema. Una storia di castellieri”, un film che permette di riscoprire nei siti e nei reperti archeologici locali le testimonianze materiali di vite reali.

Il tema della quarta serata sarà la fine della lunga vita degli abitati protostorici e l’arrivo degli eserciti romani con la proiezione del filmato: “I Castellieri fortezze adriatiche. La conquista romana dell’Istria”. Il documentario indaga il periodo precedente alle guerre istriche, dal punto di vista delle genti che abitavano il litorale sui castellieri nel II secolo a.C. ripercorrendo la vicenda a partire dalla fondazione della colonia romana di Aquileia, passando per le foci del Timavo e la Val Rosandra, fino a Nesazio presso Pola, ultimo insediamento degli Istri. La rassegna si concluderà con un'ultima serata dedicata alla "necropoli di Santa Lucia di Tolmino: la referenziazione delle planimetrie di Carlo Marchesetti". Quest'ultimo evento rappresenterà l'occasione per presentare i risultati di un progetto di ricerca condotto in collaborazione con l'Università di Trieste, che ha portato alla creazione di un GIS e di una mappa digitale collegata a un database contenente informazioni sui tipi di sepolture e loro corredi.