"Respect", al parco di Villa Sartorio il tributo ad Aretha Franklin

Continua Hot in the City, il festival prodotto da Good Vibrations (con la collaborazione dell’Associazione Trieste is Rock per alcuni eventi) e inserito all’interno di Trieste Estate, programmazione estiva del Comune di Trieste. Giovedì 11 agosto alle ore 21, nel Parco di Villa Sartorio appuntamento con "Respect! Tributo ad Aretha Frankin". I biglietti sono disponibili online su TicketOne e in regione nei rivenditori autorizzati.

Il tributo

Un tributo alla regina del soul, una delle voci più grandi di sempre, 100% made in Trieste. “Respect – A night for Aretha” nasce da un’idea di Elena Vinci che canta da quasi vent’anni (Soul R-Evolution, anche corista per PinkOver e 6 Pence), si aggiungono le voci di Joy Jenkins (Canto Libero) e Michela Grilli (Canto Libero, Back to Amy, The Rideouts) accompagnate da una super band, alle tastiere Marco Ballaben (Mannoia, Witz Orchestra, Dario Fo e Jannacci), alla chitarra Giovanni Di ampo rafitti (Canto Libero), Francesco Cainero al basso (collaborazioni in studio con Jovanotti, Francesca Michielin e Alessandra Amoroso) e Jimmy Bolco alla batteria (Canto Libero, S.I.P. band, Al Castellana), il sax di Angelo Chiocca (James Thompson, Arthur Miles, Leroy Emmanuel) assieme al suo braccio destro Giorgio Ruzzier alla tromba.

Nel live si alternano le grandi ballate come “A Natural Woman” a pezzi dal ritmo incalzante come “Think” e “Respect”, a brani di media velocità, ma con quel groove che solo la black music conosce (“Chain of fools”), con le tre voci che si intrecciano sia come soliste che coriste.