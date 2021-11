Arriva lo “Street art festival party”: murales, performance e arte urbana in città

L’assessore comunale ai Giovani e alle Politiche dell’ Educazione Nicole Matteoni ha presentato stamane lo Street Art FEstival denominato Cities for Young/Young for cities, che, a partire da oggi (29 novembre) fino al 22 dicembre prevede una nutrita serie di iniziative dedicate ai giovani. Erano presenti anche il direttore della Scuola Edilmaster Walter Lorenzi, Ileana Toscano dell’Associazione Kallipolis, capofila del progetto e Massimo Premuda, presidente della Casa dell’Arte di Trieste e Donatella Rocco, responsabile dell’ufficio Giovani.

“Oggi inauguriamo il Festival che ha l’obiettivo di raccontare tutte le numerose attività dell’Amministrazione comunale a favore dei giovani, che si svolgono nella Sala Fittke e al PAG, visibili sul nostro sito – ha affermato l’assessore Matteoni. Questa è l’occasione per evidenziare lo sviluppo di progetti per l’inclusione dei giovani e per avviare una discussione sul loro rapporto con l’ambiente urbano. Il loro diritto alla città e agli spazi pubblici assieme agli strumenti per potersi esprimere al meglio. Il festival nasce proprio con l’intento di divulgare un nuovo strumento nato dalle attività di PARTY: un took.it per costruire una campagna di comunicazione giovane e inclusiva”.

Oltre al progetto di creatività urbana Chromopolis – la città del futuro, che ha dato impulso alla riqualificazione di numerosi spazi cittadini, sono diverse le modalità di interazione dei giovani con il proprio territorio. Cities for Young | Young for cities vuole raccontarne alcune, attraverso agili spazi di discussione accompagnati dal “tradizionale” aperiPAG: dalla restituzione del percorso svolto fin qui da PART-Y, alle esperienze green tra fotografia, arte, apiari e orti urbani; dalle arti performative nelle piazze ai campi di pallacanestro rionali che si rigenerano grazie all’intervento di street artists e studenti; da momenti di confronto con gli street artisti alle illustrazioni realizzate da street artiste ispirate alla generation equality.

Tantissimi e tantissime protagoniste, soprattutto giovani, per un programma molto articolato che si svolgerà al Polo Giovani Toti (piazza della Cattedrale 4a) e nella Sala Arturo Fittke (piazza Piccola, 3) oltre ad altri appuntamenti, come le inaugurazioni di murales realizzati di recente e la presentazione di altri che vedremo prodotti nei prossimi mesi.

Le iniziative sono aperte al pubblico nel rispetto delle limitazioni imposte dalle misure di contenimento del Covid-19 e, in caso di ulteriori restrizioni, verranno trasmesse con dirette Facebook dal Progetto Area Giovani.

Il programma completo su https://www.pag.comune.trieste.it/