Arte, delizie e gioielli sotto le stelle: Barbacan Produce torna in edizione serale

Dopo tanto tempo torna l'edizioneserale del design Market Barbacan Produce. Diversa dalle altre per il suo orario acquista ancora più magia grazie alle luci dei lampioni e di ogni banchetto espositivo sparso per le vie. Dalle 17 alle 22, in piazza Barbacan e dintorni si snoderà il percorso tra circa sessanta espositori provenienti da Trieste, nord Italia, Slovenia e Croazia. Abbigliamento, gioielli contemporanei, ceramiche, stampe artistiche, fotografia, prodotti naturali, dolci artigianali sono i settori prevalenti ma la passeggiata a Barbacan Produce sorprende sempre e gli articoli da scoprire sono veramente tanti e unici.

Gli espositori sono selezionati con cura per dare al pubblico un’ offerta di alto livello. Barbacan Produce però non è solo questo, sarà presente l'artista Eeva Kukkonen con un laboratorio per bambini dai 6 a 14 anni (per informazioni e prenotazioni scrivete a eeva_kukkonen@hotmail.com ) durante il quale si imparerà a ricamare un piccolo personalissimo ciondolino. Tornano a Barbacan Produce anche le ragazze di Vegan Meetup Trieste: una giovane iniziativa con lo scopo di promuovere l'alimentazione a base vegetale e lo stile di vita vegano, rendendolo più diffuso e accessibile a Trieste e dintorni. Barbacan Produce è un evento organizzato dall’ associazione Barbacan Produce e il Comune di Trieste.

