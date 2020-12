Da sabato alla Rettori Tribbio al via la mostra collettiva di pittura “Arte in festa”

Sabato 12 dicembre con inizio alle 17, apre i battenti, alla Galleria Rettori Tribbio di Trieste (piazza Vecchia 6), la mostra collettiva di pittura “Arte in festa”.

La mostra è organizzata dalla Galleria Rettori Tribbio di Trieste ed è un'esposizione di pittura a più voci: artisti di diverse generazioni e con differenti percorsi artistici presentano le loro opere a tema libero con declinazioni che passano dallo stile espressionista, a quello astratto, dall’informale al figurativo, dal surrealismo al simbolismo emotivo.

Espongono gli artisti: AKIS (INGRID KURIS), GABRIO ALBRECHT, LIVIA ALFIERO, MAURO ANELLO, SANDRO APA, ELENA BANDI, DANIELA BERTOCH, MARINELLA BERTOCH, FABIO BERTOLDI, HANSI BOEKEE, GINEVRA BRAUT, ONDINA BRUNETTI, FULVIO CAIULO, ALESSANDRO CASALE, GIORGIO CATTONAR, TINA CENCIC, TIZIANA CHARD, CINZIA CIMADOR, VIVIANA CIMERLAIT, ARTURO D’ASCANIO, NORIS DAGOSTINI, FRANCESCA DANESE, DORINA DESTE, GABRIELLA DIPIETRO, MARIUCCIA DIVIACCO, GIANCARLO DOMENEGHETTI, LOWELL ELLIS, ADRIANO FABIANI, TULLIO FANTUZZI, BORIS FERNETICH, CARLA FIOCCHI, LUIGI FORGINI, FLAVIA FRAGIACOMO, GABRIELLA FRANDOLI, ANNAMARIA FRISONE, ALESSANDRA GASPERINI, FLAVIO GIROLOMINI, LIBERIA GRACCO, MICHELA GRASSI, LAURA GRUSOVIN, MARIALUISA ISOLANI, CLAUDIO IURIN, ONDINA JACONSIG, ANNA KOUVELI, LUCIA KRIZMANCIC, ROSANNA LODOLO, ANTONIETTA LOMBARDO, LORY MANDRICARDO, EVER MARASPIN, NADA MARSICH, CLAUDIO MARTINCIC, PATRIZIA MIKOL, LIVIO MOZINA, MARIA PIA MUCCI, ROSARIA NAVARRO, MARCO NOVAK, SILVIA OSOJNIK, TETIANA OVSIIENKO, GABRIELLA PAHOR, FABRIZIO PAOLI, PAOLO PASCUTTO, GABRIELLA PITACCO, VALENTINA RADISLOVICH, PINO RASILE, GIUSEPPE RAZZA, LOREDANA RIAVINI, SARA RIBOLLI, NEVA RIVA, FABIO RUMER, GIORGIO RUTTER, AMBRA SIBILIO, ADILEA STAGNI, MARIJANA STEVIC, LUCA STUPER, ELENA VESPASIANO, ANNA VIDMAR, SERENA VIVODA, LODOVICO ZABOTTO, ENNIO ZANGRANDO, VIVIANA ZINETTI, MITJA ZONTA, ANGELO ZORZET.



Vista la particolare situazione contingente, si informa che l’accesso alla mostra dei Sigg. visitatori sarà regolamentato in base alle indicazioni della recente ordinanza regionale.