Feltro, filati e ceramica: al Castello di San Giusto arriva "Arti e Mestieri nella città rinascimentale"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

TRIESTE - Dal 2 al 4 giugno il Castello di San Giusto farà un tuffo nel Rinascimento grazie a "Arti e Mestieri nella città rinascimentale", evento unico dedicato alle arti e ai mestieri tradizionali promosso dall'dall'Associazione Pro Loco di Trieste. Le tre giornate saranno ricche di attività creative e coinvolgenti, offrendo ai partecipanti l'opportunità di immergersi nel mondo dell'artigianato e scoprire antiche tecniche artigianali. I laboratori, condotti da esperti del settore, permetteranno di apprendere le tecniche di lavorazione di materiali come la ceramica, il feltro e i filati.

I laboratori

Il 2 e il 3 giugno, i laboratori inizieranno alle 10:30 e si protrarranno fino alle 17:00. Durante la mattina, la maestra ceramista Lorella Veglia guiderà i partecipanti nella realizzazione di una piastrella in ceramica, decorata con motivi rinascimentali. Dalle 12 alle 13:30 e dalle 14 alle 15:30, sarà il momento di immergersi nella tessitura a mano su telai di legno, utilizzando filati di vario genere, sotto la guida di Marija Pudane. Sempre nel pomeriggio, Lorella Veglia accompagnerà i partecipanti nella creazione di un bassorilievo in ceramica raffigurante il simbolo delle cascate di Trieste.

Il 4 giugno, i laboratori avranno luogo dalle 10:30 alle 14:30 e dalle 15:30 alle 17:00. Durante la mattina, l'esperta Barbara Girardi insegnerà ai partecipanti come creare gioielli in feltro. Nel pomeriggio, Marija Pudane terrà un altro laboratorio sulla tessitura a mano su telai di legno utilizzando filati di vario tipo.

L'evento rappresenta un'opportunità unica per avvicinarsi all'artigianato tradizionale e scoprire le antiche tecniche tramandate nel tempo. Ogni laboratorio è pensato per soddisfare le diverse esigenze dei partecipanti, che potranno esplorare la propria creatività e imparare da maestri esperti nel settore. Gli interessati potranno partecipare ai laboratori previa prenotazione, poiché i posti sono limitati. Per informazioni infopointcastello@gmail.com o 347 2525632. Ingresso libero con il biglitto di entrata al Castello.