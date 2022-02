Arturo Brachetti diventa 60 personaggi con "Solo", il nuovo spettacolo al Rossetti

Prezzo non disponibile

Tecniche di ombre cinesi, mimo, Sand painting e raggio laser nel nuovo spettacolo di Arturo Brachetti, il grande maestro del trasformismo internazionale ospite della stagione 2021-2022 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di “Solo”, lo spettacolo che segna il grande ritorno a teatro di Arturo Brachetti. Raddoppiate le date previste al Rossetti, che hanno segnato subito un sold out. Il grande performer trasformista sarà dunque in scena giovedì 17 e venerdì 18 febbraio alle 20.30 e popolerà il palcoscenico di una miriade di personaggi, passando dall’uno all’altro con incredibile velocità. I suoi cambi di costume sono registrati nel Guinness dei Primati, imbattuti nel mondo per la loro rapidità (meno di 2 secondi).

Al Politeama Rossetti Arturo Brachetti ci farà incontrare ben 60 figure, molte delle quali ideate proprio per questo show mentre altre provengono dal suo amato repertorio. Si incontreranno così icone della musica pop, i protagonisti di alcune favole, personaggi famosi del cinema e delle serie televisive oppure atmosfere che sembrano uscite da un quadro di Magritte.

Armato di tutti questi linguaggi, Brachetti invita gli spettatori - grandi e bambini - ad entrare nella sua casa, nelle stanze che contengono le sue fantasie, i sogni e tanti ricordi: ogni tassello racconta qualcosa dell’artista e dell’uomo, e ogni oggetto trova il modo di essere animato e di concorrere a una trasformazione bizzarra e divertente, per mostrare come la realtà - nelle sue mani sapienti - sia fonte inesauribile di giochi dai quali farsi ammaliare. Arturo Brachetti è acclamato come grande Maestro del trasformismo internazionale: è considerato un mito vivente nel mondo del teatro e della visual performing art.

Lo spettacolo va in scena alla Sala Assicurazioni Generali alle ore 20.30 giovedì 17 e venerdì 18 febbraio. La serata del 17 febbraio è una replica straordinaria, dove c’è ancora disponibilità di posti.Per biglietti e prenotazioni si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it. L'ingresso in sala sarà consentito solo ai titolari di certificazione “Super Green Pass” dotati di mascherina Ffp2. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.