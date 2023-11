Da Astrazeneca al Burlo, maxi convegno sulle scienze della vita: previsti 100 relatori

TRIESTE - Arriva a Trieste l'evento “Promuovere l’innovazione nelle Scienze della Vita . Friuli Venezia Giulia, the place to be”, al Trieste Convention Center l'8 e 9 novembre. In città 100 relatori, tra scienziati ed esponenti di primo piano del mondo della ricerca, esperti riconosciuti, imprenditori e startupper, policy e decision makers, provenienti dall’Italia e dal mondo, 20 espositori tra startup innovative, aziende affermate a livello nazionale e internazionale e enti afferenti alle Scienze della Vita, 10 sessioni parallele, 5 conferenze plenarie, 2 workshop.

L’iniziativa, fortemente voluta e sostenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è organizzata dal Cluster Scienze della Vita Friuli Venezia Giulia - Polo Tecnologico Alto Adriatico con The European House-Ambrosetti come content partner e Ennio Tasciotti, Director Human Longevity Program, IRCCS San Raffaele - Roma e Professor Biotechnology, San Raffaele University, Roma in qualità di Scientific Advisor. Mediapartner: Innlifes.

Le scienze della vita hanno un grande valore strategico per la crescita del Paese, il benessere dei cittadini e la sostenibilità del sistema socio-economico. In quest’ottica l’evento “Promuovere l’innovazione nelle Scienze della Vita. Friuli Venezia Giulia, the place to be” vuole fare il punto sullo stato dell’arte e al contempo guardare al futuro, creando nuove occasioni per l’incontro e lo sviluppo di opportunità tra i principali attori del settore. Ci si prefigge, con questa iniziativa, di esplorare le tendenze nel campo, rafforzare l’interazione diretta tra le Istituzioni, i policy maker, l’accademia, centri di ricerca, imprese, startup, venture capital e finanza, strutture socio-sanitarie, mondo della formazione e del lavoro, valorizzare l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione nel campo delle Scienze della Vita in Friuli Venezia Giulia, promuovere l’imprenditorialità, favorire collaborazioni regionali, nazionali ed internazionali e presentare le modalità di sostegno per il settore in Friuli Venezia Giulia.

Tra gli argomenti trattati: il ruolo degli ecosistemi dell'innovazione per la competitività e la crescita dei territori, l’intelligenza artificiale e il digitale applicati alle Scienze della Vita, il trasferimento tecnologico e il rapporto con i cittadini, imprenditorialità e start up, i meccanismi di finanziamento del settore, occasioni di lavoro e di formazione. Inoltre, alcuni delle tematiche più attuali nella ricerca medica, dall’invecchiamento sano alle sfide della genomica, dalla lotta contro il cancro alle malattie neurodegenerative. Per finire con le nuove opportunità in Friuli Venezia Giulia.

Tra i 100 relatori si segnalano: Caterina Petrillo - Presidente, Area Science Park; Guido Rasi - Professore ordinario Microbiologia, Università di Roma Tor Vergata; già Direttore Generale, AIFA; già Direttore Esecutivo, EMA; Giulia Conti - Head of Innovation & Patient Journey, Novartis; Francesca Patarnello - VP Market Access & Government Affairs, Astrazeneca; Davide Ederle - Vicepresidente, Cluster ALISEI; Cecile Campagne - Executive Director of the Technology Transfer Office, Institut Curie; Peter Fenici - Head of Medical Innovation, AstraZeneca; Carlo Tassi - Presidente, IAG; Elisa Amorelli - Marketing and Communication Manager, Fondazione Mondo Digitale; Gianluca Polegri - Direttore Digital Channels, Engineering Ingegneria Informatica; Costanza Andreini - Public policy manager, Meta Italia e Grecia; Silvio Brusaferro - già Presidente, Istituto Superiore di Sanità, Professore Ordinario di Igiene Generale e Applicata, Università degli Studi di Udine e altri.

Gli stand ospiteranno, tra gli altri, Astrazeneca, Fondazione Mondo Digitale / Engineering ingegneria informatica/Meta, Televita e Future Jam, Oprimens & AC 75, Irs, BMG Pharma, Lima Corporate, Biofarma, Burlo Garofolo. L’evento è aperto a tutti e gratuito previa registrazione sul sito https://bit.ly/Scienzedellavita oppure presentandosi al desk della segreteria preso il centro congressi (viale Miramare 24/2, Trieste)