Bachi da seta, yoga e concerti: torna la Bioest

Prodotti biologici, degustazioni, musica, eventi culturali, visite guidate e corsi gratuiti alla ventottesima edizione della Bioest, oltre a un innovativo progetto per portare in Fvg gli allevamenti di bachi da seta. Sabato 11 e domenica 12 giugno la manifestazione radunerà nel parco di San Giovanni un centinio di espositori da tutta Italia, Austria, Slovenia e Croazia. La fiera dei prodotti naturali, del biologico e delle Associazioni ambientaliste, culturali e del volontariato è stata promossa dall'Associazione Bioest - Gruppo Ecologista Naturista di Trieste in co-organizzazione con l'Amministrazione comunale ed è stata presentata oggi in Municipio con l’assessore comunale al Commercio Serena Tonel, Tiziana Cimolino dell'Associazione Bioest e Giuliano Gelci di Arci Servizio Civile.

Anche in questa edizione sono stati organizzati numerosi laboratori, artistici e artigianali per adulti e bambini (realizzazione di carta a mano, rammendo creativo, installazioni artistiche con materiali naturali), trattamenti benessere per tutte le età, dimostrazioni gratuite di yoga, pilates, campane tibetane e bagni di gong. In programma anche passeggiate con partenza dalla fiera e l’attesa visita guidata all’apiario. Tra gli eventi in programma, si segnalano “Il Cosplay come spazio inclusivo" promosso dall’Associazione A.I.A.S. Trieste, il Laboratorio di massaggi Aromatouch con olii essenziali e, come anticipato, la presentazione del progetto Silk - rilancio della gelsi bachi coltura in FVG. Previsti anche i concerti dei The Holy Smog e Twenty years after.

Molti gli argomenti delle conferenze in programma, da segnalare l’incontro Libertà, diritti e giustizia sociale, un confronto sul lavoro e le idee di Franco Basaglia con Dennis Visioli, Presidente del Consiglio Circoscrizionale dove fu istituito il primo centro di igiene mentale in Italia e Ugo Pierri, artista ed ex utente psichiatrico.

Arci Servizio Civile sarà presente con tutti i volontari del Servizio Civile Solidale e Universale di Trieste a supporto organizzativo dell’iniziativa, ma anche con alcuni incontri, seminari, laboratori e con l’organizzazione di alcuni eventi musicali e di animazione.

I principali momenti della manifestazione saranno trasmessi in diretta streaming da Radio Fragola (FM 104.500-104.800, www.radiofragola.com). Il programma completo è consultabile su www.bioest.org e sulla pagina fecebook dedicata www.facebook.com/Associazione- Bioest.