"Inclusione scolastica: nuovi scenari per i bambini con disabilità": il nuovo webinar gratuito di Abc Burlo

A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, che dal 2005 aiuta tutti i bambini che devono affrontare complessi percorsi chirurgici all’interno dell’ospedale materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, continua con il progetto “Tutela e diritti”, che vuole rispondere alla necessità di molte famiglie di essere informate sulla normativa e sui possibili aiuti e servizi resi disponibili dalla Legge 104/92. Così A.B.C. vuole supportare anche negli aspetti legali le famiglie che hanno bisogno di essere accompagnate non solo nel momento del ricovero, ma anche nella successiva quotidianità. L’attività è rivolta alle famiglie dei bambini chirurgici ma anche alle famiglie che devono affrontare un cammino al fianco della disabilità (in regione e in tutta Italia). Destinatari del progetto possono essere anche gli operatori sanitari, gli insegnanti, gli educatori e tutti coloro che operano nell’ambito dell’applicazione delle casistiche della Legge.

A supporto di “Tutela e Diritti” è intervenuto Crédit Agricole FriulAdria, istituto pordenonese vicino ad A.B.C. da diversi anni, che ha recentemente deciso di sostenere una parte importante del progetto dedicato agli approfondimenti sulla Legge 104/92.

Il prossimo appuntamento di “Tutela e Diritti” su argomenti specifici della Legge 104/92 sarà dedicato a "Inclusione scolastica: nuovi scenari per i bambini con disabilità" ed è atteso martedì 10 maggio, alle 18 su zoom (iscrizione al link: https://abcburlo.it/iscriviti- webinar-inclusione-scolastica- disabilita/). Durante l’incontro saranno trattati alcuni punti chiave del decreto 182/2020, come composizione del GLO e ruolo della famiglia, esonero e riduzione dell’orario scolastico, determinazione delle ore di sostegno, alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 26 aprile.

L’avvocata Elisabetta Rovatti, esperta in inclusione scolastica e diritto antidiscriminatorio, e Giulia Bresciani, Coordinatrice dei Volontari e Responsabile Area Progetti di A.B.C., faranno il punto sui nuovi scenari per le famiglie e gli operatori che si occupano di bambini con disabilità. A introdurre l’incontro sarà Giusy Battain, Direttrice di A.B.C.

L’appuntamento del 10 maggio segue tre precedenti incontri, sempre inerenti ai temi del diritto allo studio e di inclusione scolastica e discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. I webinar hanno accolto finora un numero importante di partecipanti (oltre 400 da inizio attività), stanno riscontrando una crescente affluenza e grande interesse e stimolano molti interrogativi. Dopo l’estate seguiranno altri tre webinar di approfondimento, a partire da settembre, che proseguiranno nel fornire informazioni e supporto in merito ai nuovi scenari imposti alla normativa sulla Legge 104/92 alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato.

A condurre gli incontri sarà sempre l’Avvocata Elisabetta Rovatti, affiancata da Giusy Battain, Fondatrice e Direttrice di A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, e Giulia Bresciani, Responsabile Area Progetti di A.B.C.

A.B.C. è nata nel 2005 a Trieste da due genitori che hanno affrontato un lungo percorso chirurgico per il loro bambino. Oggi è un’organizzazione ben strutturata che aiuta tutti i bambini che devono affrontare complessi percorsi di cura all’interno dell’ospedale materno infantile Burlo Garofolo di Trieste. A.B.C. opera perchè questi bambini e le loro famiglie possano sentirsi supportati costantemente e trovino nell’Associazione un punto di riferimento costante; e perché il “prendersi cura” coinvolga nella piena completezza ogni aspetto del percorso del bambino e della famiglia.

A.B.C. accoglie gratuitamente le famiglie durante il ricovero dei loro bambini in cinque case a Trieste, offre sostegno psicologico ed emotivo in reparto e fuori, accompagnando le famiglie durante tutto il percorso di cura e anche dopo il rientro a casa. A.B.C., inoltre, sostiene il Burlo donando strumentazione specialistica, supportando la ricerca scientifica e la formazione degli operatori.