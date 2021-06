Barbacan produce, il market degli artigiani e degli artisti torna con 60 espositori

Dopo la pausa forzata a causa della pandemia, torna Barbacan Produce, il mercato di designer, artisti ed artigiani provenienti da tutta Italia e dai Paesi limitrofi. La 28esima edizione che si svolgerà domenica 20 giugno, farà ripartire il market in tutta sicurezza e con tantissime novità.

Saranno ben sessanta gli espositori che "invaderanno" le vie intorno a piazza Barbacan. Tra gli originali prodotti artigianali esposti troverete accessori per la casa, stampe grafiche, abbigliamento, gioiello contemporaneo, ceramiche e prodotti naturali. Non mancheranno speciali eventi collaterali. Si partirà al mattino sotto l'Arco di Riccardo con il laboratorio creativo con materiali di recupero di Gaia, dedicato ai più piccoli (tre turni da 25 minuti. Info e prenotazioni: Gaiaeilre@gmail.com), per proseguire alle 16 con la presentazione del libro "Strafanici per tuti i cantoni de Trieste". Per l'occasione, le autrici Cristina Marsi e Dunja Jogan dialogheranno con la giornalista Emily Menguzzato.

Tra i partecipanti di questa edizione ci saranno anche le ragazze di Vegan Meetup Trieste, che promuoveranno l'alimentazione a base vegetale e lo stile di vita vegano, rendendolo più diffuso e accessibile a Trieste e dintorni. Non mancherà la Magica Goga Mason che con un metodo innovativo sarà capace di aumente la realtà. Barbacan Produce, realizzato con la collaborazione del Comune di Trieste, si terrà dalle 10.30 alle 18.30.