In Barcolana anche la Camera di Commercio con "Grey Goose" e un mare di attività

La Camera di Commercio e Barcolana in partnership anche quest'anno, con una intensa attività di informazione e promozione nello stand posizionato sul lato mare all’altezza del palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia.

"Riconfermata – ha ricordato il presidente camerale, Antonio Paoletti - anche per quest’anno l’ormai oliata collaborazione con la Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, che si arricchisce con quella di Assonautica Italiana, Confidi Venezia Giulia e Mast con il proprio brand De gusto. Numerosi gli appuntamenti che si svilupperanno nello stand, che sarà animato da degustazioni e mescita delle eccellenze agroalimentari della Venezia Giulia e della regione, con anche show cooking e incontri di approfondimento sui vari prodotti. Barcolana 54 è anche l’occasione per presentare le attività della Camera di commercio Venezia Giulia e delle sue aziende in house Aries e Venezia Giulia Sviluppo Plus+, quelle dei partner Assonautica Italiana e Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia, ma anche di Confidi Venezia Giulia e le sue azioni a favore delle imprese".



"Quest’anno – ha affermato il direttore generale, Andrea Musig - la collaborazione si è ampliata a Confidi Venezia Giulia, ad Assonautica Trieste e Assonautica Italiana e al partner operativo Mast. Il filo conduttore della nostra presenza rimane il sostegno al territorio: siamo una Cassa presente a Trieste dal 2018 e vogliamo intensificare la relazione con la città e con tutte le sue componenti economiche e sociali".



La partecipazione allo stand si arricchisce con quella di Assonautica Italiana che, afferma il vicepresidente nazionale con delega ai grandi eventi, Roberto De Gioia, promuoverà il progetto "L'Italia vista dal mare", iniziativa di valorizzazione e promozione del turismo nautico, che verrà presentato sabato 8 ottobre alle ore 15.00 nella terrazza dello stand camerale.



A rappresentare la partnership della Camera di Commercio nella regata Barcolana 54 ci penserà un gruppo di giovani velisti professionisti dell’Arkanoè Sailing Team e di Northern Light a bordo di Grey Goose, un’imbarcazione da crociera/regata di 12 metri, che nella scorsa edizione della regata si è classificata al secondo posto di categoria. A bordo ci sarà un equipaggio di velisti del Triveneto con nel curriculum titoli italiani ed europei e capitanati da Sergio Caramel e dallo skipper Matteo Velicogna che ha sottolineato che <se vengono confermate le previsioni e le condizioni saranno diverse rispetto alle passate edizioni puntiamo a vincere la categoria 1-Crociera>.