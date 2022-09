Torna Carsolana: la passeggiata in Carso che celebra la Barcolana

TRIESTE - Sulla scia del positivo risultato delle precedenti edizioni, anche l’edizione 2022 della Carsolana farà percorrere ai suoi partecipanti alcuni sentieri di grande interesse naturalistico sul ciglione carsico, permettendo una ampia visuale della Coppa d'Autunno (Barcolana), giunta alla sua cinquantaquattresima edizione. L'iniziativa (ideata dal presidente della III Circoscrizione Gianluca Parisi) punta a far conoscere e vivere in profondità la realtà morfologica e ambientale del territorio del Carso, la cui unicità è ormai nota a livello internazionale, oltre alla sua particolare enogastronomia.

Il percorso e le cose da sapere

Il percorso, di 10 chilometri, è accessibile a tutti. Tempo di percorrenza stimato circa quattro ore. I partecipanti saranno divisi in gruppi di 25 persone. Ciascun gruppo sarà guidato da due esperti naturalisti. Si raccomanda un abbigliamento comodo e calzature adeguate. Gli amici a quattro zampe saranno i benvenuti purché condotti al guinzaglio.

Da Prosecco a Piscianzi, poi giù fino a Roiano

Dall’area di parcheggio a Prosecco, si segue per un breve tratto in direzione strada Vicentina detta “Napoleonica” la via San Nazario, per poi proseguire sulla sinistra attraverso carrarecce e sentieri che, oltrepassando il suggestivo Pian del Grisa, caratterizzato da boscaglia e landa carsica, portano al santuario mariano di Monte Grisa, spettacolare osservatorio sull’intero golfo di Trieste e sulle coste istriane. Dopo aver assistito alla partenza della regata più partecipata al mondo, si riprende il cammino imboccando il Sentiero CAI 12 per superare il Monte Gurca e raggiungere la Sella di Opicina “Obelisco”. Il percorso continua quindi lungo scala Santa per guadagnare, attraverso un viottolo, l’abitato di “Piscianzi”. Il tragitto si sposta poi su via dei Moreri per arrivare all’osmiza di Andrej Ferfoglia e, dopo la pausa conviviale, proseguire e terminare in piazza tra i Rivi, a Roiano.