Tutto pronto per "Barcolana, un mare di racconti", tra Miramare e caffè storici

L’inaugurazione di “Barcolana - un mare di racconti”, l’evento culturale che parla di mare, vela e viaggio, è in programma domani alle 17 al Castello di Miramare: “Abbiamo scelto il castello di Miramare - ha spiegato Mitja Gialuz - perché è un posto simbolico per parlare di mare e raccontare storie di vela. La storia stessa del Castello, di Massimiliano e Carlotta, è indissolubilmente legata al mare”.

La prima delle navigazioni raccontate è in programma domani, lunedì 5 ottobre alle 17.00: a raccontarla, assieme ad Alessandro Mezzena Lona, è Andrea Ricolfi, che presenta al pubblico “L’ultimo Marinaio”, edito da Garzanti. Il romanzo racconta di un’isola immaginaria del Mar di Norvegia, Noss, e della storia di Matias, la cui formazione e il cui destino saranno indissolubilmente legati all’aver ricevuto dal padre in eredità una piccola barca il legno, il Marlin. Sarà partendo da quello scafo, che lui non sa governare, che prenderà forma il suo sogno: dare vita a una scuola di vela. E partendo da lì scoprirà, sospeso tra gioia e dolore, il suo posto nel mondo.

“Iniziamo il nostro Festival - ha commentato Alessandro Mezzena Lona - da un luogo simbolico e da un autore strettamente legato a Trieste, che dal nostro mare è stato ispirato lavorando qui, alla Scuola Superiore di studi avanzati. Iniziamo il nostro viaggio da Miramare e da un romanzo dove la barca è al centro di una vita, come per molti triestini, e come per tutti i partecipanti alla Barcolana”.

Per partecipare agli incontri è necessario prenotarsi sul sito ufficiale di Barcolana cliccando su questo link: https://www.barcolana. it/eventi2020