Alla Barcolana sapori del Carso, incontri, camminate in collaborazione con Duino Aurisina

Anche il Comune di Duino Aurisina partecipa alla Barcolana, nell'ambito del progetto Mare Morje Sailing che ha visto a fine agosto la realizzazione di una puntata "virtuale" con 40 video dedicati al Mare e alla vita che ci ruota attorno, supportata dall''Ures Unione Regionale Economica Slovena con la presentazione dei Sapori del Carso sarà presente con uno Stand fronte Piazza Unità.

Per l occasione l Assessore al Turismo Sport e Politiche del Mare Massimo Romita, ha predisposto un importante programma di animazione all'interno dello stand in collaborazione con numerose entità del territorio, iniziative che saranno trasmesse in diretta. Si comincia venerdì 1 ottobre alle ore 17.00 con la presentazione del programma di camminate di ottobre e novembre promosse dalle Associazioni nell'ambito dei segmenti turistici WRB walking running bike e Tra Natura Storia e Leggenda, 22 appuntamenti dedicati ad escursioni sulle Cave di Aurisina, dal Mitreo all Ermada, dal Rilke alla Punta Bratina.

Sabato 2 ottobre spazio alle Associazioni.

Domenica 3 ottobre alle ore 10.00 il Lions Club Duino Aurisina con la sua presidente Donatella Pross presenterà la Barca Solidale per la Barcolana, in collaborazione con i Lions di Trieste ed alcuni Lions sloveni.

Alle ore 11.00 incontro con il Sindaco Daniela Pallotta. Lunedì 4 settembre alle ore 18.00 incontro di presentazione delle attività legate a Mare Morje Sailing con consegna dei gadget dedicati.

Martedì 5 ottobre alle ore 11.00 la presentazione a cura dell'associazione Casa C.a.v.e. di Visogliano degli appuntamenti autunnali del progetto Energia dei Luoghi con la presenza della presidente Fabiola Faidiga

Mercoledì 6 alle ore 11.00 in diretta nazionale la presentazione della candidatura di Duino Aurisina alla Città Italiana del Vino 2022 con la presenza del Sindaco Daniela Pallotta dell'Assessore al Turismo ed Agricoltura Massimo Romita e a tanti altri Sindaci ed Assessori delegati per tale iniziativa.

Alle ore 18.00 presentazione della iniziativa della pulizia dei fondali baia del prossimo sabato a cura dell'Asd Sistiana 89 con la presenza del nuovo Presidente Federico Giorgi.

Giovedì 7 ottobre alle ore 18.00 spazio consulta giovani insieme alla consulta giovani di Capodistria, a presentare l iniziativa Matteo Crisma presidente della CG di Duino Aurisina.

Venerdì 8 ottobre doppio appuntamento ore 11.30 presentazione della Camminata tra gli ulivi del prossimo 23 ottobre promosso da landa carsica e la Lilt Trieste, alla presenza dell'Assessore Massimo Romita, del responsabile della Landa Carsica Marko Pahor e dalla Dott.ssa Dudine della Lilt.

AllOre 18.00 presentazione dell'inserto di Nord Adriatico Magazine "Duino Aurisina Città dei Sapori" interverranno l Assessore Massimo Romita, il direttore Silvio Maranzana e il Presidente della Zkb Adriano Kovacic.

Sabato 9 alle ore 10.00 presentazione libro "acqua terra fuoco aria" a cura di Linda Simeone delle Vie delle Foto e dei Lions Club Duino Aurisina a favore di Azzurra Malattie Rare Onlus con il suo presidente Alfredo Sidari. Alle ore 14.00 arrivo allo stand di Salvatore Cimmino nell'ambito del Giro d'Italia a Nuoto per la sensibilizzazione della tematica della disabilità.

Domenica 10 grande festa finale con la Barcolana 53.

Nel corso della settimana verrà altresì presentato e distribuito il calendario della nuova edizione dei Sapori del Carso a cura dell'Ures.

La presenza allo stand dei volontari per garantire le informazioni turistiche del territorio saranno coordinate dalla Pro Loco Mitreo che insieme al personale dell'Ures presidieranno lo stand

Per il territorio una grande opportunità di farsi conoscere, di fare conoscere la grande animazione ed attività che durante tutto l'anno vivacizza un area splendida sotto tutti i punti di vista.