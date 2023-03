I Baustelle approdano al No Borders Music Festival, la rassegna musicale immersa nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia, per il quinto concerto della sua 28esima edizione. L’appuntamento sarà domenica 2 luglio alle ore 14:00 ai Laghi di Fusine, luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali.

Con un concerto acustico, nel rispetto della natura, i Baustelle porteranno, per la prima volta sul palco del No Borders Music Festival 2023, la loro innata capacità di essere accattivanti, provocatori e profondamente all’avanguardia nel racconto della realtà che ci circonda. Nati come gruppo a Montepulciano nel 1996, esordiscono con “Sussidiario della giovinezza”. Il 23 maggio 2003 arriva nei negozi “La moda del lento”. L’accordo siglato con la Atlantic/Warner è suggellato nel settembre del 2005 dal terzo album “La malavita”. I singoli “La guerra è finita” e “Un romantico a Milano”, forti degli efficaci clip, accrescono enormemente la popolarità dei Baustelle. Nel 2008 vede la luce il quarto album “Amen”; nei testi, i temi personali lasciano spesso spazio a pungenti analisi di carattere sociale.

Il 2008 termina trionfalmente con il ritiro della “Targa Tenco”, sezione “album dell’anno”, assegnato ad “Amen” dalla giuria del Club Tenco. Il quinto album della band, “I mistici dell’Occidente“, viene pubblicato nel marzo 2010. Il 29 gennaio 2013 esce il nuovo disco di inediti “Fantasma”. A novembre 2015 viene pubblicato Roma Live!, il primo album dal vivo dei Baustelle. Nel 2017 pubblicano “L’amore e la violenza”. Il 2023 segna l’atteso ritorno discografico per Bmg dei Baustelle con “Elvis”, nono album in studio; Il brano che lo anticipa, “Contro il mondo”, è il primo assaggio di questo disco.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo. Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, Bim, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Idroelettrica Valcanale, ProntoAuto e Mastertent.