"Being Don Quichotte", all'Hangar Teatri il fascino senza tempo delle marionette

TRIESTE - Domenica 12 novembre alle ore 17.00 musica e marionette animeranno il palcoscenico di Hangar Teatri, in via Luigi Pecenco 10. Il nuovo spettacolo prodotto da Teatro Matita e MCLU Koper si intitola “Being Don Quichotte” e vede la regia di Vida Cerkvenik Bren e Matija Solce. Lo spettacolo per due interpreti, una marionetta e un gruppo di oggetti insoliti rende attuali i motivi del romanzo di Cervantes e la poetica visiva del maestro ceco dell'animazione cinematografica surrealista Jan Švankmaker, con la confessione personale del creatore di oggi, diviso tra idealismo e lotta per la sopravvivenza. Così la lotta con i mulini a vento viene trasferita nel contesto di un conflitto tra vari generi teatrali, così come tra marionetta e animatore, tradizione e postmodernità, tra idealismo artistico e pragmatismo, artista e società. “Being Don Quichotte” è una composizione teatrale dinamica di tecniche di messa in scena inventive che ci porta dalla commedia pythonesca all'animazione di oggetti, inserti musicali e improvvisazioni.

Matija Solce, acclamato e premiato regista di marionette, attore, burattinaio e musicista, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Accademia DAMU di Praga. Nelle sue opere, collega strettamente la musica e il teatro, per questo motivo i suoi spettacoli di marionette sono anche composizioni musicali interattive. Presentati molto spesso sotto forma di teatro degli oggetti, contengono un'animazione ritmica precisa con una drammaturgia frammentata, attraverso la quale il pubblico diventa parte dell'esperimento teatrale e si ritrova ripetutamente a scoprire l'inaspettato. Biglietto intero 12€, ridotto 8€ per soci del Teatro degli Sterpi, soci CUT, over 65, under 18 e studenti universitari. È consigliata la prenotazione a biglietteria@hangarteatri.it o al numero di telefono +39 3883980768. Biglietti acquistabili in prevendita su vivaticket.com. La Stagione delle Piume è organizzata dal Teatro degli Sterpi, grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia.