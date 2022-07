Bennato incanta Trieste: 1500 persone a San Giusto | Foto

Un sold-out meritato per l'amato cantautore napoletano che ha incantato i 1500 presenti (sarebbero stati di più se la capienza l'avesse permesso!) con i suoi brani storici come "Il gatto e la volpe", “Il rock di capitan uncino”, “Mangiafuoco”, “Abbi dubbi”, “Sono solo canzonette” ed estratti dal suo recente “Non c’è”, affiancato dalla sua BeBand: Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso) e Roberto Perrone (batteria). Grande energia ed entusiasmo del pubblico, che nel finale si è alzato in piedi e ha ballato sotto al palco per salutare con calore e affetto sincero Edoardo Bennato, pilastro della musica italiana. Apprezzato anche il set di apertura con Miami&The Groovers. Oggi, sabato, il Trieste Calling The Boss continua a San Giusto con i Blood Brothers e in apertura Ivo Tull Trio, The Kids.