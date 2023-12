Biennale Internazionale Donna, venerdì la performance di danza "Niti"

Prezzo non disponibile

TRIESTE - Nell’ambito della IV edizione della Biennale Internazionale Donna dal tema “Respirare con il Mondo” – nella Sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste – venerdì 8 dicembre, alle ore 19.00, nella Sala Luttazzi è in programma l'eccezionale performance di danza "Niti", un incontro generazionale tra due autrici di rilievo, Senka Baruška e Jasna ?i?mek Tarbuk. Entrambe impegnate nel promuovere l'avanzamento dell'arte della danza contemporanea nei rispettivi contesti, le due coreografe, pur provenendo da sfondi diversi in termini di formazione ed estetica, condividono una profonda esplorazione del movimento e del significato del gesto. L’evento è aperto a tutti (Il biglietto di ingresso – intero 5 euro, ridotto 3) comprende la visita alla mostra e la partecipazione all’evento “Niti”.

Senka Baruška presenta una coreografia che attinge a frammenti di sue precedenti opere, plasmate per specifici luoghi e ambientate sulla musica tradizionale della regione del Kvarner, in cui l'ambiente circostante diviene un partner equo per ballerini e musica. Dall'altra parte, la coreografia di Jasna ?i?mek Tarbuk è nata durante una residenza a Lovran, ispirata al movimento rilassante delle onde e alla musica dell'handpan. Infine, le autrici sfidano le convenzioni esplorando dinamiche di gruppo più energiche, basate su movimenti animali, cercando di capire la natura delle connessioni, la facilità con cui si possono interrompere e quanto sia intrinseco il dilemma tra aggregazione e separazione.