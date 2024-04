Gara ciclistica virtuale in piazza della Borsa

TRIESTE - Oggi Piazza della Borsa diventa palcoscenico di una sfida ciclistica a cielo aperto, che vedrà montare in sella e competere tra loro cinque squadre locali sul percorso simulato Australia Outerloop per ben tre ore, a partire dalle ore 15.30. Si inaugura ufficialmente nella giornata di oggi, sabato 27 aprile la serie di eventi organizzati da Treesport, technical sponsor di Trieste Spring Run, in vista dell’evento in programma a Trieste il 5 maggio. Non una semplice gara ma un bike contest virtuale di ultima generazione, reso possibile dall’impiego di attrezzature altamente tecnologiche e dalla collaborazione con la piattaforma leader del cycling indoor, MyWoosh. Un’iniziativa già collaudata nei mesi scorsi nello store di Treesport in via Giulia 75/3, trasformato per l’occasione in una vera e propria arena ciclistica indoor e diventata ora un appuntamento fisso per gli amanti del bike a Trieste. Al termine del contest spazio alle premiazioni con numerosi premi in palio per le prime squadre classificate, a cui seguirà un rinfresco.

Il contest darà ufficialmente il via alle iniziative dedicate al mondo della corsa e del bike organizzate in occasione della Trieste Spring Run da Treesport, che dal 2 al 5 maggio sarà presente in piazza Unità con un negozio itinerante. Il 4 maggio appuntamento alle 10 in Piazza Unità d’Italia con la “Social ride”, un’avventura in bici per scoprire la città di Trieste insieme alla community di Treesport, rivolta a tutti, sia esperti che principianti. Treesport sarà infine presente il 5 maggio alla Trieste Spring Run, dove correrà la Trieste21kcon la sua squadra. Per maggiori informazioni sugli eventi scrivere a info@treesport.eu.

Treesport

Treesport è un hub sportivo tecnologicamente avanzato, rappresenta un unicum nel suo genere nel panorama locale e regionale in termini di innovazione sportiva. Dall'ampia selezione di attrezzature sportive fino agli eventi e ai servizi dedicati agli appassionati di bike, running e non solo, Treesport incarna un concetto rivoluzionario, la cui mission è quella di promuovere uno stile di vita attivo, green e sostenibile.