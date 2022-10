Bliz in collaborazione con Eataly per la Barcolana | 7-8-9 Ottobre

La Barcolana: un evento che è arrivato alla 54° edizione e che è molto sentito, quest’anno anche Bliz parteciperà grazie alla collaborazione con Eataly. All’interno della struttura sarà presente la Citroën Ami, una vettura che ha cambiato la visione della mobilità urbana. Con il suo fascino e il suo dinamismo, Citroën Ami 100% elettrica, ha conquistato una fascia di persone dai 14 anni in su, sì perché Ami la possono guidare anche i ragazzi in possesso della patente AM.

Per la ricarica è sufficiente collegare il cavo integrato, situato all’interno della portiera del passeggero, a una presa elettrica shuko per caricare AMI in sole 3 ore, proprio come uno smartphone o un tablet. Entra da Eataly per assaporare l’Italia e i suoi prodotti e scopri anche Citroën Ami, inquadra il Qr Code e prenota il tuo test drive per un’esperienza di guida innovativa.